Črnogorski reprezentant okrepil Krko

11.8.2022 | 09:25

Radosav Spasojević (Foto: Liga ABA)

Novo mesto - Črnogorski košarkarski reprezentant Radosav Spasojević je novi član Krke, je novomeški klub zapisal v izjavi za javnost. Tridesetletni in 204 cm visoki košarkar je nazadnje nosil dres črnogorske Sutjeske.

"Videl sem, da so letos sestavili kvalitetno ekipo in angažirali odličnega trenerja. To je presodilo, da sem se odločil za prihod v Novo mesto. Verjamem, da bomo upravičili zaupanje, izpolnili klubske cilje in da bodo gledalci lahko uživali v naših igrah," je ob podpisu pogodbe povedal Spasojević.

"Naš novi izkušeni član v našo ekipo prinaša mirnost in hkrati bogate izkušnje z igranjem v regionalnem tekmovanju," pa je dejal direktor kluba Jure Balažić.

Aktualni črnogorski reprezentant je kariero začel v Podgorici preden je odšel v tujino. Igral je za avstrijski Traiskirchen Lions, španski Oviedo, makedonsko Skopje, srbsko Mego in romunsko Steauo iz Bukarešte. V Črni gori je še pet sezon nosil dres Sutjeske, kjer je igral tudi pred prihodom v Krko.

V lanski sezoni lige Aba 2 je igral 32,6 minute na tekmo in v povprečju dosegal 16,1 točke, 5,1 skoka in 2,1 podaje na tekmo.

M. K.