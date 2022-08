Iščejo ideje za izboljšanje življenja v Novem mestu: Mladinski svet vabi k sodelovanju

11.8.2022 | 10:40

Foto: Wikipedia

Novo mesto - Obujeni Mladinski svet Novo mesto ob podpori Mestne občine Novo mesto mlade s Pozivom za prijavo projektnega načrta vabi k predlogom za izboljšave na področjih kulture, športa, izobraževanja, zaposlovanja, prostovoljstva, zdravja, manjših infrastrukturnih sprememb in drugih področjih v lokalnem okolju. Gre za program za uresničevanje idej mladih, ki je sestavljen iz delavnic, mentorstva in finančne podpore izbranim projektom, sporočajo z MO. Te lahko mladi ustvarjalci na poziv prijavijo ne glede na to, ali so v idejni fazi ali zreli za izvedbo. Za poziv je predvidenih 15 tisoč evrov, odprt bo do porabe sredstev, posamezen projekt pa bo sofinanciran do višine 2 tisoč evrov. Projektni načrt je možno oddati na elektronska naslova bor.grobelsek@drustvo-dns.si ali ivica.menger@novomesto.si na vnaprej pripravljeni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Javni poziv Mladinskega sveta Novo mesto za projektni načrt je namenjen mladim med 18. in 29. letom starosti, ki so vabljeni, da predstavijo in nato uresničijo svoje ideje, s katerimi bodo pridobili nove življenjske in karierne izkušnje ter hkrati v novomeško okolje vnesli pozitivne učinke in izboljšali kakovost življenja občanov. Ideja je lahko v začetni fazi, saj jo bodo s pomočjo strokovne komisije nato nadgradili do konkretnega projekta. Če je že oblikovana, se lahko mladi na poziv prijavijo tudi neposredno z izpopolnjenim projektom. V prvi fazi bo strokovna komisija iz prejetih idej izbrala tiste, ki so primerne za realizacijo. V drugem krogu bo sledila poglobljena obravnava projektov, diskusija z mladimi, proučitev ideje z različnih vidikov (finance, organizacija, stroški, učinki, cilji, časovnica …), svetovanje pri pripravi dokumentacije in oddaji projektnega načrta. Zmagovalne ideje bodo izbrane na podlagi izkazanih pozitivnih učinkov na mesto, uresničljivosti idej in motiviranosti prijaviteljev, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.