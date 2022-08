Posavca v državni upravi: Petra Bezjak Cirman na čelu Ukoma, Rok Capl vodi Spirit

12.8.2022 | 11:20

Petra Bezjak Cirman (Foto: STA)

Ljubljana - Vlada je za novo v. d. direktorice Urada vlade za komuniciranje (Ukom) imenovala Posavko Petro Bezjak Cirman. Dosedanji v. d. direktorja Dragan Barbutovski pa se seli v kabinet predsednika vlade. Razpis za direktorja Ukoma s polnim mandatom bodo po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba objavili v dveh mesecih.

Nekdanjo novinarko Dela (bila je tudi dopisnica z Dolenjske) in Radiotelevizije Slovenija (RTVS), sedanjo poklicno predsednico sveta delavcev RTVS in predstavnico zaposlenih v nadzornem svetu RTVS je na položaj predlagal predsednik vlade Robert Golob. Z delom bo začela s 17. avgustom, imenovana je za obdobje največ šest mesecev oz. do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku.

Bezjak Cirmanova je v sredo v prvem odzivu dejala, da se veseli novega izziva, vodenje Ukoma vidi kot pomemben karierni korak. Včeraj je za Radio Slovenija dejala, da bi zase težko rekla, da je bila zadnjih pet let novinarka oz. vpeta v novinarsko delo. Naredila je okoli 30 prispevkov in nobeden ni bil o trenutnem predsedniku vlade, je navedla in poudarila, da bi težko rekla, da je o čem poročala pristransko. "Če pa poslušam nekdanje direktorje Ukoma, vsi govorijo, da je to strokovna funkcija," je še dodala.

Dosedanji v. d. direktorja Ukoma Dragan Barbutovski, ki ga je vlada danes s 16. avgustom razrešila s položaja, naj bi medtem odslej v kabinetu predsednika vlade predvidoma skrbel za mednarodno komuniciranje. Goloba bo o tem, ali bo ponujeno funkcijo sprejel, sicer obvestil na petkovem sestanku.

V zadnjih dveh mesecih je Golob pri Barbutovskem pogrešal organizacijske sposobnosti in sposobnosti za delo z ljudmi. "V tem času, ko je bil z nami, smo dejansko ugotovili, da mu neizmerno bolj ustrezajo druge vloge," je dejal Golob na današnji novinarski konferenci.

"Primarna funkcija vodje takega urada mora biti organizacijsko menedžerska, zato se bomo zelo potrudili, da bomo našli tako osebo, sploh za stalno vodenje," je še dejal Golob.

V vmesnem obdobju pa bo uradu pomagala Bezjak Cirmanova, ki po Golobovih besedah zelo dobro pozna prakso obstoječega vodstva RTVS, za katero ne želijo, da bi se nadaljevala na Ukomu. "Zato želimo okrepiti vladni urad ravno z ljudmi, ki razumejo, kam pripelje politizacija novinarstva in kam pripelje širjenje sovražnega govora," je dodal.

Spirit bo kot v. d. še naprej vodil Rok Capl

Rok Capl (STA)

Javno agencijo Spirit Slovenija bo kot vršilec dolžnosti direktorja še naprej vodil Rok Capl, je na dopisni seji sklenila vlada. Capla je 10. februarja imenovala prejšnja vlada, sedanja pa je njegovo vodenje podaljšala še za največ šest mesecev oziroma do imenovanja direktorja s polnim mandatom. Razpis za direktorja je sicer v teku.

Capl bo tako na položaju najdlje do 11. februarja 2023, z njegovim današnjim imenovanjem pa bo pojasnilih vladnega urada za komuniciranje zagotovljeno nemoteno delovanje javne agencije, zadolžene za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Ta trenutno izvaja številne razpise za gospodarstvo.

Spirit Slovenija je sicer 3. junija objavil javni natečaj za mesto direktorja. Postopek je zaradi večjega števila prejetih vlog in pozivov za dopolnitve še v teku, so pojasnili na vladnem uradu.

Svet Spirita je zato vladi predlagal, da za vršilca dolžnosti znova imenuje Capla. Ta je v začetku leta na položaju zamenjal Tomaža Kostanjevca, ki je pred tem nepreklicno odstopil s položaja. Pred tem je Capl delal kot pooblaščenec uprave Thermane Laško za področje medicine.

STA; M. K.