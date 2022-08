FOTO: EP - Kobe maraton končal krvav; trikrat odstopil, a vsakič nadaljeval

16.8.2022 | 08:10

Primož Kobe (Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Peter Kastelic / AZS)

München - Edini slovenski tekmovalec v včerajšnjem maratonu na Evropskem prvenstvu Novomeščan Primož Kobe je bil 61., predzadnji med uvrščenimi, 17 maratoncev pa je odstopilo.

Presenetljivi zmagovalec je bil Nemec Richard Ringer. V ciljnem sprintu je ugnal Maruja Teferija in Gashauja Ayaleja, oba iz Izraela. Ringer je za 42 kilometrov in 195 metrov dolgo progo potreboval dve uri, 10 minut in 21 sekund. Teferi je zaostal tri sekunde, Ayale pa devet. Kobe je s časom 2;29:23 za zmagovalcem zaostal 19 minut in dve sekundi. Ekipno zlato so osvojili Izraelci, za obema dobitnikoma medalj je bil sedmi še Yimer Getahun.

“Danes sem trikrat odstopil. Vsakič sem nato nadaljeval zaradi gledalcev. Imel sem težave s copati, ki sem jih preveč tesno zavezal in sem dobil žulje. Desne noge nisem čutil, mi je odrevenela. Odnehal sem krvav zaradi bolečin. Bolelo me je posebej na obratih zaradi večjega trenja. Začel sem hitreje, kot bi bilo optimalno, ker sem pričakoval v drugem delu dež, pa je bilo potem topleje. Mislim, da sem s tem preveč tvegal, dodate minute pa sem si nabral, ker sem med maratonom hodil v trenutkih, ko sem želel predčasno odstopiti,” je po preizkušnji razočarano dejal Kobe.

AZS; M. K.

