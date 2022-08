EP: V glavnem žrebu tudi Hribar

17.8.2022 | 08:20

Peter Hribar (Foto: arhiv; NTZS)

München - Tretji dan evropskega prvenstva v Münchnu je bil uspešen za Denija Kožula in Petra Hribarja, ki sta se uvrstila v glavni žreb posamičnega tekmovanja. Brez nastopa med 64 najboljših so ostali Tilen Cvetko, Katarina Stražar in Sara Tokić, v prvem krogu glavnega turnirja so se od nadaljnjega tekmovanja poslovili tako Ana Tofant in Katarina Stražar kot Darko Jorgić, ki je igral s Čehom Tomašem Polanskyjem ter Peter Hribar in Tilen Cvetko.

Kožul si je uvrstitev med 64 najboljših na evropskem prvenstvu praktično zagotovil že s ponedeljkovo zmago proti Luksemburžanu Alexandru Mladenoviću, pred tem je bil boljši tudi od Danca Martina Bacha Andersena. V današnjem obračunu z Ivikom Nielsenom iz Grenlandije, je 25-letni Logatčan zmagal s 3:0 (6, 7, 4) in samo potrdil prvo mesto v predtekmovalni skupini 15.

Velik korak proti glavnemu turnirju je v nedeljo naredil tudi Peter Hribar, ki je s 3:1 premagal Poljaka Macieja Kubika (103. igralca svetovne lestvice), sicer nosilca skupine 5. Ker je Poljak v prvem krogu prav tako s 3:1 premagal Švicarja Loica Stolla, je imel 23-letnik iz Šmarjeških Toplic, ki je na svetovni lestvici 293., nekoliko olajšano delo. Toda Stoll (351.) je v dramatičnem dvoboju prva dva niza dobil na razliko, v drugem je bil na razliko boljši Hribar, v četrtem pa spet Švicar, ki je slavil s 3:1 (10, 10, -12, 7). Na koncu je bilo to ravno še dovolj, da je prvo mesto v skupini pripadlo Hribarju (84:82), drugi je bil Stoll (80:79), tretji pa Kubik (73:76).

Priložnost, da bi se preko dodatnih kvalifikacij uvrstil na glavni turnir, je imel tudi Tilen Cvetko, ki je v izenačenem dvoboju s 3:2 (-9, 11, -7, 9, 6) ugnal Izraelca Tala Israelija in si zagotovil drugo mesto v predtekmovalni skupini 10. Toda v prvem krogu dodatnih kvalifikacij je bil v še enem dramatičnem obračunu boljši od njega Moldavec Andrei Putuntica, ki je zmagal s 3:1 (-10, 5, 10, 11).

V drugi krog (v prvem bo prosta) dodatnih kvalifikacij za glavni del ženskega žreba pa se je uvrstila Katarina Stražar, ki je danes s 3:0 (4, 10, 5) ugnala Latvijko Sabino Musajeva in osvojila drugo mesto v skupini 17. Aktualna državna prvakinja je bila v prvem krogu dodatnih kvalifikacij prosta, v odločilni tekmi za uvrstitev na glavni turnir pa je izgubila proti mladi Francozinji Charlotti Lutz z 1:3 (-7, -9, 6, -8).

Brez glavnega žreba je v skupini 1 ostala Sara Tokić, ki je v odločilni tekmi za drugo mesto izgubila proti Portugalki Matildi Pinto z 2:3 (10, 5, -6, -6, -11).

Že v ponedeljek si je z drugo zmago v predtekmovalni skupini 20 glavni del ženskega turnirja zagotovila Ana Tofant.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralki sta hladen tuš doživeli v prvem krogu glavnega turnirja ženskih dvojic. Polfinalistki turnirja v Katarju sta nepričakovano izgubili proti slovaško-turški dvojici Nikoleta Puchovanova/Özge Yilmaz z 2:3 (-5, -9, 8, 8, -9). Prav tako sta svojo pot v prvem krogu glavnega turnirja končala Peter Hribar in Tilen Cvetko. Boljša od njiju je bila s 3:1 (7, 8, -9, 11), belgijska dvojica Martin Allegro in Florent Lambiet. Slabo pa je svoje nastope na evropskem prvenstvu začel Darko Jorgić, ki je igral s klubskim soigralcem iz Saarbrückna, Čehom Tomašem Polanskyjem. Čeprav sta šla v dvoboj kot favorita, sta na koncu z 2:3 (7, -8, 8, -8, -9) izgubila proti srbsko-moldavski dvojici, Dimirije Lejavac in Andrei Putuntica.

M. Š.