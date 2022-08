V središču Novega mesta urejajo nov urbani poslovni inkubator

17.8.2022 | 10:45

Danijel Špingler in Gregor Macedoni včeraj na rotovžu

Novi trg 9 - stanje prostorov pred ureditvijo

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto namerava v poslovni stavbi na Novem trgu urediti nov poslovni inkubator, namenjen zagonu novih podjetij. Pogodbo o ureditvi prostorov sta včeraj podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor na razpisu izbranega podjetja BGP gradnje Danijel Špingler. Dela bodo stekla še ta mesec, končana naj bi bila do konca leta.

Podjetniški inkubator v Podbrezniku poln

Po besedah župana so se za ureditev novega poslovnega inkubatorja v samem središču mesta odločili, ker je podjetniški inkubator na obrobju mesta, v Podbrezniku, poln, njegova razširitev pa je še v teku. Z novim poslovnim inkubator v središču mesta želijo tudi prispevati k oživitvi mestnega središča, ki poteka že nekaj časa.

Za nov poslovni inkubator so od Zavarovalnice Sava odkupili 310 kvadratnih metrov prostorov v poslovni stavbi na Novem trgu 9. V njih bodo uredili pet poslovnih prostorov za pet zagonskih podjetij ali razvojnih skupin, skupnostno delavnico z izobraževalnimi roboti in pripadajočo razvojno opremo. Vzpostavljena bo tudi osnovna infrastruktura za razvoj tehnologij pametnega mesta in t. i. interneta stvari.

UrbaNMakerspace v začetku prihodnjega leta

Ker so prostori trenutno še nedokončani, bo po včeraj podpisani pogodbi, vredni nekaj več kot 450.000 evrov, podjetje BGP gradnje v prihodnjih štirih mesecih izvedlo vsa potrebna gradbeno-instalacijska dela, nov urbani poslovni inkubator, poimenovali so ga UrbaNMakerspace, pa naj bi zaživel v začetku prihodnjega leta. Direktor Špingler je ob podpisu pogodbe izrazil veselje, da jim je uspelo pridobiti posel in izrazil upanje, da bodo dela tekla brez večjih zapletov.

Na občini si želijo v inkubator privabiti predvsem nova podjetja s področja robotike, računalništva, interneta stvari in tehnologij pametnega mesta. Pri tem tudi pričakujejo, da se bodo podjetja lotila izzivov, ki se pojavljajo v novomeškem gospodarstvu ter lokalni skupnosti, predvsem na področju okolja, logistike, proizvodnih procesov in mobilnosti.

Projekt bo sicer občino stal nekaj več kot 700.000 evrov, od česar so pridobili okoli 470.000 evrov evropskih sredstev.

M. K.

Foto: MO Novo mesto