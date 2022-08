Posledice suše v Savi pri Brežicah - Ribja smrt v vodi, brod pa v privezu

25.8.2022 | 10:15

Alge na Savi nad HE Brežice (Foto: D. Klenovšek)

Mrtve ribe pri HE Brežice (Foto: D. Klenovšek)

Predsednik Brodarskega turističnega društva Mostec in brodar Stanko Savnik pravi, da tako nizke Save ne pomni. (Foto: M. L.)

Mostec, Brežice - Moščanski brod zaradi nizke Save ne vozi že od junija – Vsako leto prepeljejo veliko turistov – Dva nasprotujoča si pogleda na ustreznost ribjih stez – Na stotine ptic nad (mrtve) ribe

Ob nizkem vodostaju Save je brod na Mostecu že večino poletja v privezu. Zaradi mirujočega plovila so turisti prikrajšani za zanimivo prečkanje reke, Brodarsko turistično društvo Mostec pa za izkupiček od prodaje vozovnic. Zaradi razmer na vodi in v njej, povezanih s sušo, pa množično poginjajo tudi ribe. Poginule ribe so poleg živih plen stotinam ptic, ki se letos v velikih jatah zgrinjajo k spodnjesavskim hidroelektrarnam.

»Sava je tako nizka, da jo lahko prehodite. Brod bi med vožnjo čez reko že podrsal po dnu. Pretok Save je zdaj 46 kubičnih metrov na sekundo. Za obratovanje broda pa mora biti vsaj 100 kubikov. Ne pomnim tako nizke Save. Na desni strani se vidi širok pas proda, ki je že zelen zaradi alg,« nam je prejšnji teden pripovedoval Stanko Savnik, predsednik Brodarskega turističnega društva Mostec. To društvo namreč skrbi za brod, katerega brodarja sta Stanko Savnik in Davor Hauer.

Ob tem, ko se Savniku pogled ustavlja na brodu, ki je z jeklenicami privezan k savskemu bregu, opaža, da letošnje izjemno sušno leto očitno spreminja tudi življenjske možnosti v reki. Kot je povedal, občasno Sava iz brežiške smeri nosi s seboj poginule ribe, česar druga leta ni opazil.

Kakšna gostiteljica rečnemu življenju je v letošnji suši Sava na širšem brežiškem območju, se sprašuje in za naš časopis odgovarja med drugim tudi biolog Dušan Klenovšek. Kot pravi, so letos skrajne razmere pokazale vso bedo hidroelektrarn in akumulacij ob nizkih pretokih vode in visokih temperaturah zraka.

Po kakšnem pravilu hidroelektrarne, med njimi HE Brežice, spreminjajo višino vode v akumulaciji, smo vprašali družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).



Dušan Klenovšek meni, da ribam življenjske možnosti omejujejo neustrezne ribje steze, namensko zgrajeni prehodi za ribe, kar v HESS zavračajo.

O vsem omenjenem podrobno v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

M. Luzar

