Primer Smodej: Policija preiskavo nadaljuje, prijave (še?) nobene

25.8.2022 | 11:30

Dušan Josip Smodej (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Policija izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Kot so zapisali, po dveh pozivih do srede popoldan niso prejeli nobene prijave oškodovanke. Prav tako se do srede popoldan v povezavi z omenjenim primerom nobena oseba ni obrnila na Inštitut 8. marec.

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da v primeru, o katerem so v nedeljo in ponedeljek obvestili javnost, do srede popoldan niso prejeli še nobene prijave oškodovanke. Policija opravlja razgovore, v katerih poskušajo ugotoviti morebitne oškodovanke kaznivih dejanj, vendar zaenkrat ni bilo pozitivne potrditve.

Kot so še zapisali, policija izvaja vse potrebne ukrepe in zbira obvestila ter preverja vse informacije o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Zaenkrat so vse aktivnosti usmerjene v preverjanje verodostojnosti in resničnosti vsebine zapisov na spletu o morebitnih storjenih kaznivih dejanjih, identifikaciji morebitnih žrtev teh dejanj ter potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Policija ne razkriva, za kateri konkreten primer gre, v javnosti pa odmevajo očitki o domnevnih spolnih zlorabah novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Smodeja, ki pa jih zanika.

Na primer domnevnega spolnega nasilja, o katerem so mediji začeli poročati po objavi anonimnih pričevanj na družbenem omrežju Instagram, so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec ter pozvali k oddaji prijav. Kot je v ponedeljek povedala direktorica inštituta Nika Kovač, so žrtvam pripravljeni nuditi oporo ter zbrati finančna sredstva za odvetniško oziroma pravno pomoč. Do srede popoldan se v povezavi z omenjenim primerom nanje ni obrnila še nobena domnevna žrtev.

V ponedeljek pa se je na dogajanje odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je v izjavi za medije izrazila ničelno toleranco do te problematike, tudi v kulturi, ter napovedala preverbo možnih sistemskih ukrepov. Povedala je tudi, da so na ministrstvu že sprožili pregled sodelovanj s Smodejem.

Z ministrstvaso sporočili, da ministrstvo za kulturo ni sodelovalo s Smodejem, sodelovalo pa je z društvom Fotopub, ki ga trenutno zastopa omenjena oseba. Društvo se je prijavljalo na različne redne razpise ministrstva, ki jih to objavlja za podporo kulturnim programom in projektom, izbor projektov pa opravlja področna strokovna komisija.

Fotopub je bil sprejet v sofinanciranje na večletnem projektnem razpisu 2018-2021. V letih 2018, 2019, 2020 in 2021 je prejel sredstva v skupni višini 52.800 evrov in sicer za projekt Festivalpub. V letih 2015 in 2017 se je Fotopub prijavil še na dva razpisa v vrednosti dobrih 4200 evrov. V prvem primeru (leta 2015) kot koproducent, v drugem (leta 2017) kot producent.

Skupno je tako Fotopub od leta 2015 naprej z ministrstva za kulturo prejel 57.000 evrov. Finančnih nepravilnosti za zdaj niso ugotovili, za leto 2021 pa izvajalec dolguje še vsebinsko letno poročilo za projekt Festivalpub, za katerega so ga pozvali, naj ga predloži do konca tega meseca, so še zapisali.

Razmerje do Društva za sodobno kulturo Fotopub je pojasnil novomeški zavod LokalPatriot kot formalni lastnik blagovne znamke Fotopub, vpisan pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Kot so zapisali, so zaradi programske konsolidacije leta 2014 več njihovih blagovnih znamk, med njimi Fotopub, predali v upravljanje drugim novomeškim kulturnim producentom. Omenjeno blagovno znamko so v upravljanje predali Društvu ljubiteljev filma Klapa, ki se je kasneje preimenovalo v Društvo za sodobno kulturo Fotopub. Zadnja veljavna pogodba med zavodom LokalPatriot in Društvom za sodobno kulturo Fotopub se je iztekla leta 2020 in sodelovanja niso podaljšali.

Kot so še zapisali, ostro obsojajo v zadnjih dneh v javnosti predstavljene poslovne ter zasebne prakse zastopnika Društva Fotopub. "V našem zavodu so medkulturni dialog, osebnostni razvoj posameznika, enakost spolov in ničelna toleranca do kakršnegakoli nasilja in diskriminacije del naše mladinske in kulturne programske sheme vse od ustanovitve."

Dodali so, da bo, če se izkaže, da so v zadnjih dneh javno izražene obtožbe zoper Društvo Fotopub in njegovega pravnega zastopnika resnične, zavod LokalPatriot v interesu obrambe dobrega imena blagovne znamke Fotopub zoper omenjena uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva.

STA; M. K.