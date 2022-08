FOTO: Nesreča v Tržišču; obarvana voda v Kobili; našel bombo

26.8.2022 | 07:00

Včerajšnji trk v Tržišču (Fotografije: PGD Sevnica)

Včeraj ob 17.15 sta v naselju Tržišče, občina Sevnica, trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Sevnica so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem, policiji, cestni in vlečni službi ter posipali iztekle motorne tekočine z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile vse pristojne službe.

V potoku obarvana voda

Ob 19.28 so v Šmalčji vasi, občina Šentjernej, na potoku Kobila opazili obarvanost vode. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pregledali potok, vzeli vzorce vode in izmerili pH vode. Osnovne meritve so pokazale nevtralen pH. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Našel bombo

Ob 18.30 je pri naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta na kraju varno uničila ročno bombo ostanek 2. svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Zabojnik uničen

Davi ob 4.03 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorela vsebina zabojnika za smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnik je uničen.

M. K.