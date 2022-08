Prihajajo nalivi in močan veter, v večjem delu države tudi velika verjetnost toče

27.8.2022 | 14:25

V Črnomlju so točo takole pometali v petek, 19. avgusta. Bo tudi danes podobno? (Foto. arhiv DL; S. G.)

Arso za danes popoldne za celotno državo napoveduje možnost lokalno močnejših nalivov, sunkov vetra in udarov strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, so dodali. Nad Primorsko, osrednjo Slovenijo in Štajersko je tudi velika verjetnost točke. Ta je posebej velika na območju severne Primorske.

Pri tem Arso poziva vse, naj bodo pozorni pred bližajočimi se nevihtnimi oblaki. V tem času naj se ne zadržujejo na izpostavljenih mestih in nevihto raje preživijo na varnem mestu. Nevihte običajno ne trajajo dolgo, so še zapisali v agenciji za okolje.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo v zahodni polovici Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale tudi drugod. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28 °C.

M. K.