Eržen je svetovni mladinski prvak na velodromu

27.8.2022 | 17:10

Žak Eržen v prvi izjavi po zmagi

Že z zlato medaljo okoli vratu

Tel Aviv/Novo mesto - Slovenski kolesar Žak Eržen, član novomeškega Kolesarskega kluba Adria Mobil, je na mladinskem svetovnem prvenstvu na velodromu v Izraelu osvojil naslov prvaka v dirki na izpadanje.

Eržen je sicer že v sredo postal prvi Slovenec z medaljo na SP na velodromu, ko je bil bronast v scratchu oziroma dirki na končni cilj.

Eržen je že v dopoldanskih kvalifikacijah zasedel drugo mesto, v finalu pa je od začetka vozil preudarno in bil vedno na pravem položaju. Tudi ko se je zgodil skupinski padec, se ga je uspešno izognil in sledil je nov skupinski start. Nato je dobro izkoriščal zavetrje in privarčeval moči za zaključek dirke.

Drugi je bil danes Kolumbijec Jhohan Marin, bronasto medaljo je osvojil Čeh Matyaš Koblizek.

Še en član novomeškega kluba, Slovak Martin Jurík, je v današnji disciplini osvojil 23. mesto, potem ko je obstal v kvalifikacijah, v disciplini Ominum, kjer Eržen ni nastopil, pa se je prebil v finale in osvojil 16. mesto.

STA; M. K.

Foto: KZS (Jure Zrimšek)

Galerija