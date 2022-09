Stekla dela za preplastitev AC med Kronovim in Dobruško vasjo; promet moten

31.8.2022 | 12:50

V torek zvečer so z zaporo prehitevalnega pasu v smeri mejnega prehoda Obrežje stekla pripravljalna dela za preplastitev vozišča na odseku dolenjske avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo. Dela, ki bodo potekala fazno, bodo predvidoma trajala do sredine novembra. Vrednost del je ocenjena na 10,4 milijona evrov brez davka.

Danes sledi zapora prehitevalnega pasu še v smeri proti Novemu mestu, so sporočili iz Darsa. Med pripravljalnimi deli bosta urejena prehoda skozi srednji ločilni pas, saj bo promet predvidoma od 5. septembra do sredine oktobra v razdalji približno sedmih kilometrov potekal po smernem vozišču avtoceste proti Novemu mestu, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Po napovedih Darsa bo sledila ravno tako poldrugi mesec trajajoča preplastitev smernega vozišča proti Obrežju, ko bo promet predvidoma do sredine novembra urejen po sosednjem, že obnovljenem vozišču, prav tako po enem pasu v vsako smer vožnje.

Skupna dolžina temeljite preplastitve obeh smernih vozišč na trasi avtoceste ter na priključku Dobruška vas je 13,8 kilometra, od tega je 13,2 kilometra trase avtoceste ter okoli 600 metrov priključka. Ta bo med izvedbo del krajši čas zaprt.

Izvajalec del bo novomeški gradbinec CGP s pogodbenima podizvajalcema CVP in Mapri Asfalt, vrednost del je 10,4 milijona evrov brez davka, rok izvedbe pa je 90 dni od uvedbe v delo.

Večjih zastojev, vsaj glede na obnove posameznih odsekov dolenjske avtoceste v prejšnjih gradbenih sezonah, kjer so bile enake začasne prometne ureditve, na Darsu ne pričakujejo. Lahko pa v primeru zelo povečanega prometa občasno pride do zgostitev ali krajših zastojev.

Odsek avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo, ki je bil zgrajen 2004, je bil sicer redno vzdrževan, a obsežnejših obnovitvenih posegov v 18 letih ni bil deležen. V nadaljevanju se na dolenjski avtocesti obeta še obnova načetega odseka med Ivančno Gorico in Bičem.

Voznice in voznike v upravljalcu avtocest in hitrih cest prosijo za strpnost in previdnost za volanom. Kot ponavljajo, lahko namreč k večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov in prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo ter strpnostjo v primeru zastoja.

Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo pa lahko hitro privedejo do nesreče in posledično daljših zastojev, dodajajo.

