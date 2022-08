FOTO: Žak Eržen ponosno pokazal bronasto in zlato kolajno s svetovnega mladinskega prvenstva

31.8.2022 | 14:10

Žak Eržen je kot prvi Slovenec postal svetovni prvak na velodromu.

Novo mesto - Mladi kolesar novomeškega kluba Adria Mobil Žak Eržen je pred dnevi poskrbel za nov mejnik slovenskega kolesarstva. Na mladinskem svetovnem prvenstvu na velodromu v Tel Avivu je najprej v dirki na končni cilj oz. scratchu osvojil bronasto medaljo, tri dni pozneje, v soboto, pa je zgodovinski dosežek še nadgradil, saj se je v dirki na izpadanje veselil naslova mladinskega svetovnega prvaka, kar na velodromu ni uspelo še nobenemu Slovencu.

»Še vedno nisem povsem dojel, kaj mi je uspelo. Obe medalji mi zelo veliko pomenita,« pravi 16-letni up slovenskega kolesarstva, ki je danes dopoldan na novinarski konferenci ponosno pokazal osvojeni medalji.

Na svetovno prvenstvo se je podal z lepo popotnico, saj je že julija na evropskem prvenstvu na velodromu na Portugalskem v dirki na izpadanje med starejšimi mladinci s tretjim mestom dokazal, da sodi med najboljše. Tudi na svetovnem prvenstvu v Izraelu si je želel osvojiti vsaj eno kolajno, po tihem pa je upal, da mogoče obleče mavrično majico, ki jo nosijo svetovni prvaki.

Prvenstvo je začel odlično, saj je zmagal v svoji kvalifikacijski skupini in se zanesljivo uvrstil v finale dirke na končni cilj (10 km), v katerem sta bila boljša le Poljak Dominik Ratajčzak in Ukrajinec Daniil Jakovljev. Vesel zgodovinskega uspeha, je z optimizmom pričakoval naslednji dve preizkušnji. V disciplini kriterij, v kateri so kolesarji na stezi prevozili 100 krogov in zbirali točke, je končal na 11. mestu, najboljšo predstavo pa je prihranil za konec. S pametno vožnjo v finalu dirke na izpadanje je dobro izkoriščal zavetrje in tako privarčeval moči za zaključek. »Na koncu sva se za naslov prvaka udarila s Kolumbijcem. Ko je napadel, sem mu lahko sledil; takrat sem imel v glavi le en cilj, da ga premagam, kar mi je tudi uspelo,« se spominja Žak, ki je tako poskrbel za enega največjih uspehov slovenskega kolesarstva.

Direktor Kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink pravi, da je to še en dokaz na dobro delo z mladimi v klubu. »Zahvala vsem trenerjem, sponzorjem in drugim, ki nam to omogočajo,« poudarja Fink. Ob tem je dodal, da je pred dvajsetimi leti njihov član Jure Zrimšek na evropskem prvenstvu na velodromu do 23. leta starosti osvojil naslov evropskega prvaka, zdaj pa se lahko pohvalijo še s svetovnim prvakom. Dosežek Žaka je lahko spodbuda vsem ostalim mladim kolesarjem, da se s trdim delom lahko pride celo do odličij na največjih tekmovanjih.

Sezone za Žaka še ni konec, saj ga čez nekaj tednov čaka še svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Avstraliji. Na vprašanje, ali se bolj vidi na stezi, odgovarja, da bi rad kombiniral dirkanje na cestah in velodromu. »Bolj se sicer osredotočam na cestne dirke. Upam, da bom nekoč vozil za kakšno profesionalno ekipo. Dirke na velodromu pa so odlična popestritev sezone,« pravi.

Prihaja iz športne družine. Njegov oče Milan je bil včasih tudi kolesar, zdaj pa je glavni menedžer kolesarke ekipe Bahrain Victorious, medtem ko je bila mami Nataša atletinja. »Žak je zelo predan kolesarstvu. Poleti je vsak dan zgodaj vstal in šel na trening, kajti vedel je, da bo kasneje vroče. Ni ga treba spodbujati niti ga ni treba 'bremzati'. Ima svoje cilje, mi ga pri tem samo podpiramo,« pravi Nataša, ki je vesela, da je vesten tudi v šoli. Jutri bo zakorakal v tretji letnik programa tehnik računalništva na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, ki deluje pod okriljem Šolskega centra Novo mesto.

Žak je sprva treniral smučanje, kasneje pa se je sam odločil za kolesarstvo in se mu povsem posvetil. »Mislim, da je bila to pravilna odločitev,« meni mladi novomeški kolesar, ki mu je za izjemen uspeh čestital tudi novomeški župan Gregor Macedoni ter tudi predsednica KK Adria Mobil Mojca Novak.

Besedilo in fotografije: R. N.

