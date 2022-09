Golob z vodstvom Revoza o veliki negotovosti glede prihodnosti tovarne; premier šokiran

1.9.2022 | 18:00

Golob in Macron danes v Parizu (Foto: Vlada RS)

Hudo negotovi časi za Revoz (Foto: arhiv DL)

Pariz/Novo mesto - Predsednik vlade Robert Golob se je včeraj sestal z vodstvom novomeške tovarne avtomobilov Revoz, ki je del francoskega koncerna Renault. Kot je danes po delovnem srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom povedal novinarjem, glavno težavo vidi v negotovosti glede prihodnosti tovarne v okviru strateških načrtov Renaulta.

Golob je povedal, da je bil "na nek način šokiran", ko je izvedel, da je Revoz od leta 2020 do letošnjega aprila število zaposlenih zmanjšal s 3500 na okoli 1500, pri čemer da to v slovenski javnosti ni glasno odmevalo.

Negotovost zelo velika

Število zaposlenih se je občutno zmanjšalo, potem ko so v Revozu v luči težav z dobavami čipov in sestavnih delov, v katerih se je znašel celoten avtomobilski sektor, ter zaključka sestavljanja modela smart forfour, morali zmanjšati obseg proizvodnje: s treh izmen so prešli na eno izmeno, dnevna proizvodnja se je skrčila za skoraj dve tretjini.

Od letošnjega aprila naprej se število zaposlenih po Golobovih besedah ni več zmanjševalo in naj bi po zagotovilih vodstva ostalo stabilno do konca leta.

Premier je po pogovoru z vodilnimi v novomeški tovarni - vodi jo Jože Bele - kot glavni problem izpostavil, da vodstvo ne ve, kakšna bo prihodnost družbe v okviru lani sprejetega novega strateškega načrta Renaulta. Negotovost je po Golobovi oceni zagotovo zelo velika, kdaj bodo v Revozu informacije dobili, premier težko reče.

O nekaterih stvareh se ne govori

Na vprašanje, če sta o prihodnosti Revoza govorila z Macronom, je Golob odgovoril, da se "o stvareh, o katerih se voditelji pogovarjajo na štiri oči, ne govori".

Francoska država ima sicer v Renaultu 15-odstoten delež in je skupaj z japonskim Nissanom največji posamični delničar. Nasploh imajo v Parizu na koncern močan vpliv.

STA; M. K.