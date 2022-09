Pred šolo bolj varno

2.9.2022 | 09:20

Vinica - Učenci OŠ Vinica so v prvi šolski dan stopili po novi in varnejši prometni ureditvi pred šolo - zanje in za vaščane. Tam so namreč končana dela nove prometne ureditve - zgrajena je trapezna grbina na prehodu za pešce med šolo in vrtcem, urejeno odvodnjavanje, asfaltiranih je 150 metrov regionalne ceste, 75 metrov pločnikov in postavljena cestna razsvetljava z »bičem« nad prehodom.

Občina Črnomelj je prispevala okoli 85.800 evrov, celotna naložba pa je znašala okoli 183.700 evrov.

Ker je cesta državna, je naročnica investicije Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, dela pa je opravila družba CGP.

M. K.

Foto: Občina Črnomelj

