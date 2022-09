Adria Mobil z novostmi na sejmu v Düsseldorfu; s pandemijo do rekordnih naročil

2.9.2022

Düsseldorf/Novo mesto - Novomeško podjetje Adria Mobil, ki ima v lasti blagovni znamki Adria in Sun Living in posluje kot avtonomna družba znotraj skupine Trigano, ima za seboj še eno rekordno leto 2020/21. Iz podjetja poročajo o dobrih prodajnih rezultatih tudi v začetku leta 2022 kljub precejšnjim motnjam v dobavni verigi.

Adria Mobil tudi letos na enem osrednjih panožnih sejemov, na Caravan Salonu Düsseldorf, na 3.355 m2 razstavnih površin predstavlja aktualno paleto vozil za prosti čas pod blagovnima znamkama Adria in Sun Living (23 avtodomov in vanov ter 11 počitniških prikolic blagovne znamke Adria ter 7 avtodomov in vanov Sun Living).

Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil, je komentirala preteklo poslovno leto: »Ponosni smo na naš poslovni uspeh in rezultate v letu 2020/21, ki smo jih dosegli kljub izredno konkurenčnemu trgu. Zaradi pandemije se je povečalo zanimanje za naše proizvode, za aktiven življenjski slog oziroma mobilna doživetja v prostem času. To in pa rast tržnih deležev naših blagovnih znamk smo uspeli izkoristiti s trdim delom in vztrajno osredotočenostjo na blagovni znamki Adria in Sun Living, naše proizvode, našo distribucijo ter naše stranke. Motnje v dobavni verigi vplivajo na vse znamke vozil za prosti čas. Kljub temu, da se soočamo z nenehnimi izzivi, pa poskušamo s polno prilagodljivostjo na najboljši možni način povečati našo zanesljivost dobave in izpolnjevanje našega močno povečanega števila končnih naročil.«

V poslovnem letu 2020/21 je Adria Mobil dosegla 617 milijonov evrov prometa, izdelala je 19.807 enot (avtodomi, počitniške prikolice, vani za kampiranje in mobilne hišice pod blagovnima znamkama Adria in Sun Living). V celotni skupini dela 2.121 zaposlenih (321 več kot v letu prej). Novomeščani imajo z Adrio in Sun Livingom 7-odstotni tržni delež v EU. Svoja vozila prodajajo v 30 državah z več kot 500 prodajnimi mesti.

Naložbe

Adria Mobil je marca na Biču odprla največjo tovarno vanov na eni sami lokaciji v EU, kjer le 20 km od sedeža podjetja v Novem mestu že izdelujejo modele Adria Twin in Twin Sports, pod blagovno znamko Sun Living pa vane za kampiranje serije V in večnamenske vane za kampiranje Active.

Lokacija na Biču je omogočila reorganizacijo glavnega proizvodnega obrata. V Novem mestu je tako Adria Mobil zagnala dve novi namenski proizvodni liniji – eno za integrirane avtodome (Supersonic, Sonic) in eno za počitniške prikolice premijskega razreda (Astella, Alpina).

Prihodnost

Sonja Gole napoveduje: »Trenutna prodaja in prodaja v prihodnjem letu sta bolj odvisni od obvladovanja velikih motenj v dobavni verigi kot pa od morebitnega premajhnega povpraševanja. Razcvet zanimanja za življenjski slog, ki ga nudijo vozila za prosti čas po pandemiji, je privedel našo predprodajo in trenutno knjigo naročil do rekordne ravni. Zaradi negotovosti pri obvladovanju dobave in cen smo prešli s sezonskega na nesezonski model dobave, kot ga poznajo v avtomobilski industriji, pri čemer si dan za dnem prizadevamo podpirati naše distribucijske partnerje pri obvladovanju pričakovanj kupcev.

Predstavitve novih izdelkov niso nujno povezane s sezonskim ciklom, vendar še naprej vlagamo v prihodnji razvoj novih produktov in naš novi Supersonic, narejen na baznem vozilu Mercedes-Benz, je najboljši primer za to.«

