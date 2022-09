Z avtom proti policistki, med brezglavim begom zapeljal v Krko in peš pobegnil. A so ga prepoznali

Ustavljali so ga, a je pred njimi pobegnil v - Krko ... (Simbolna slika; foto: arhiv DL; PU NM)

Na interventni številki policije 113 so na novomeškem Operativno komunikacijskem centru včeraj sprejeli 216 klicev, od tega je bilo 67 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Vlomi in tatvine

Zjutraj so policiste klicali v papirnico v Trebnjem. Tam so ponoči vlomili, pregledali notranjost in ukradli nekaj denarja in blagajno. Po prvih ocenah so skupaj povzročili za okoli pet tisoč evrov škode.

Nekaj po sedmi uri zvečer so policiste klicali iz trgovine v Črnomlju. Tam so opazili, kako naj bi dve mlajši ženski mimo blagajne brez plačila odpeljali voziček z več izdelki. S kraja sta se odpeljali, a so ju policisti dobili nekaj minut po prijavi. Nakradenega blaga v avtu ni bilo, po inventurnem pregledu pa bodo v trgovini sporočili, za koliko izdelkov in v kakšni vrednosti gre.

V Dolenji Nemški vasi so okoli pol desete ure zvečer trije vlomilci stikali po hiši, ko so jih presenetili domači in pregnali. Po prvih ugotovitvah niso odnesli ničesar, so pa povzročili za več kot tisoč evrov škode na oknu in alarmnem sistemu. V iskanje storilcev se je poleg patrulj iz Trebnjega, Novega mesta, Šentjerneja, Sevnice in prometnih policistov vključil še policisti s službenim psom. Preiskava je v teku.

V noči na petek so vlomilce iz objekta pregnali v Kostanjevici na Krki. Policisti so ugotovili, da so storilci vlomili vrata in vstopili v prostore objekta, kjer je trgovina. Preden so morali pobegniti, so uspeli nabrati za okoli pet tisoč evrov tobačnih izdelkov.

Zapeljal proti policistki

Ob desetih zvečer so krški policisti v Kostanjevici ustavljali osebni avtomobil, ki najprej ni upošteval znaka rdeče svetilke, nato pa med brezglavim begom zapeljal v Krko in s kraja pobegnil peš.

Patrulja policijske postaje Krško, ki je opravljala nadzor državne meje, je namreč nekaj pred deseto zvečer v Kostanjevici ustavljala pasata koprskih tablic. Voznik rdeče luči ni upošteval, zapeljal proti policistki, da je morala odskočiti, in oddirjal naprej. Policisti so se zapeljali za njim, a tudi modre luči in sirene ni upošteval. Zaradi prevelike hitrosti je pri Pristavi pri Krki zapeljal v reko Krko, avto pustil tam, jo nato peš prebrodil in pobegnil v smeri Gazic. Voznika so sicer prepoznali. Med zasegom vozila se je na kraju zbrala večja skupina občanov, zaradi kršenja javnega reda in miru so enemu napisali plačilni nalog. Voznika bodo pa kazensko ovadili.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali dvajset različnih dogodkov, povezanih s prometno varnostjo, od tega je bilo dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo (od teh osem povoženj divjadi).

Zjutraj je na avtocesti Trebnje – Bič zagorelo na priklopniku tovornega vozila za prevoz vozil. Prometni policisti so ugotovili, da je med vožnjo prišlo do požara na eni od osi priklopnega vozila – najverjetneje zaradi pregretja zavor. Ogenj je poškodoval eno od naloženih vozil na priklopniku, tako da je skupne škode kar za okoli štirideset tisoč evrov. Ker je tuja krivda izključena, policisti primer obravnavajo kot dogodek.

Na delu avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo, kjer je en vozni pas zaprt zaradi preplastitve vozišča, je omejitev hitrosti določena na 80 km/h. 25-letnemu vozniku kombiniranega vozila je bila ta hitrost prenizka, zato je opozarjal po omejitvah vozeče voznike z dolgimi lučmi, potem pa jih kar obvozil po odstavnem pasu. Voznika so ustavili na Čatežu in mu med drugim odredili preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal rezultat, zaradi katerega je bilo bolj jasno, kot sporočajo s PU Novo mesto, od kod dodaten pogum za neupoštevanje omejitev hitrosti in objestnost med vožnjo – 0,21 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Napisali so mu plačilni nalog.

Malo pred osmo so novomeški policisti v Šmarjeti zaradi nezanesljive vožnje ustavili 38-letnega voznika osebnega avtomobila. Najprej so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, v nadaljevanju pa še, da je vozil pijan. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,82 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avto so mu zasegli.

V Dolenjem Mokrem Polju je zvečer 24-letna voznica osebnega avtomobila v ovinku izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala v obcestno ograjo, nato pa v potok. Ni se poškodovala, pa tudi prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Na cesti Makute – Ljuben je okoli desete zvečer obležal vinsko utrujen 63-letnik, ki ni bil preveč dojemljiv za zunanje dražljaje. Policisti so ga pospremili do njegovega začasnega bivališča, z njim se bodo resneje pogovorili naknadno.

Javni red in mir - razgrajali tudi v bolnišnici

Policisti so nekaj pred dvanajsto napisali plačilni nalog 24-letni pacientki v novomeški bolnišnici. Ker ji medicinska sestra zaradi zdravstvenih razlogov ni dovolila kajenja oziroma zapuščanja oddelka, je na njo vpila in ji grozila z batinami. Malo po poldnevu pa so plačilni nalog napisali še 37-letnemu moškemu, ki je v bolnišnici iskal pomoč zaradi predhodnih poškodb. Ker primer ni bil urgenten, bi moral počakati, da pride na vrsto, kar pa ni dobro sprejel – začel je kričati, razbijati po vratih ambulante in žaliti zaposlene. Ob prihodu policistov se je pomiril, plačal za urgentno obravnavo, in odšel proti domu.

V Kerinovem Grmu sta se malo pred dvanajsto pred vrtcem sprli 32-letnica in 26-letnica. Verbalni spor se je stopnjeval v fizično nasilje, zato so policisti za 32-letnico uvedli postopek o prekršku.

Sevniški policisti so napisali plačilni nalog 64-letniku, ki se je v gostinskem lokalu okoli pol druge popoldne neprimerno vedel do osebja.

Metliški policisti so posredovali v sporu na Dolah. Tam se je 14-letnik sprl s 15-letnico, ker naj bi ga slednja ogovarjala, da je nekaj ukradel. V prepir sta se vmešala 53-letnik in 43-letnik, tako da so se na koncu vsi štirje vpili drug na drugega in žalili. Policisti so jih pomirili in poslali vsakega na svoj konec. Zaradi kršitve javnega reda in miru bodo za mlajša dva napisali obdolžilni predlog, starejšima dvema pa so kar takoj vročili plačilne naloge.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so zjutraj v Slovenski vasi prijeli državljanko Burundija, nekaj kasneje pa še državljana Konga. V Ponikvah so prijeli sedem državljanov Indije. V Brezju pri Veliki dolini so prijeli tri državljane Nepala, državljana Pakistana in državljana Konga. V noči na petek so v Slovenski vasi prijeli tri državljane Burundija, v Ločah pa še petnajst.

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v Ponikvah zvečer prijeli tri državljane Kameruna.

V noči iz četrtka na petek so v Dobovi prijeli po dva državljana Afganistana in Bangladeša.

Sevniški policisti so v petek zgodaj zjutraj na vlaku, ki je pripeljal iz Krškega, prijeli tri državljane Kube, ki so v Slovenijo prišli na nezakonit način.

