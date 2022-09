FOTO: 10. likovna kolonija v sklopu 36. Straške jeseni

6.9.2022 | 10:45

Likovna kolonija

Lovska razstava

Straža/Hruševec - Konec tedna je na kmetiji Vidic v Hruševcu v sklopu 36. Straške jeseni potekala že 10. likovna kolonija. Udeležilo se je je 23 umetnikov iz številnih slovenskih občin: Straže, Dolenjskih Toplic, Trebnjega, Šentjerneja, Semiča, Kočevja, Novega mesta, Ljubljane.

Pavel Vidic že več let na svoji njivi poseje sončnice. Pravi, da njiva v rumenem da navdih ustvarjalcem, začetnikom. Na koloniji so izpostavili temo kruh, spomnili so se na čebele, prisotni so bili motivi sončnice in doline Krke. Nastala likovna dela so bila na ogled na kmetiji Vidic, na čudoviti sceni – balah.

Na otvoritvi razstave sta prisotne s pesmijo in harmoniko zabavala varovanca VDC Novo mesto Žiga in Robert. Spregovorili so Pavel Vidic, predsednik TD Straža, in Kostja Virant, pobudnik te likovne kolonije. Virant je zelo vesel, da se je kolonija začela in da so ji eni zvesti od začetka. Zahvalil se je družini Vidic, kjer poteka kolonija, kjer je zelo dobra energija, županu Straže, saj so s tem dali velik prispevek Straži. Predstavnica občine Straža, Andreja Kren, se je vsem udeležencem zahvalila za udeležbo in sodelovanje ter skupaj s Pavlom Vidicem podelila zahvale. Na likovni koloniji je sodelovala tudi 12-letna Ema Gašperšič, ki je narisala sliko sončnic pod mentorstvom Dragice Janškovec. Ustvarjali so tudi najmlajši – od dveh do petih let. Otvoritev kolonije so sklenili s Slakovo pesmijo V dolini tihi v izvedbi harmonike.

Slike bodo razstavili v Kulturnem domu v Straži in bodo tako na ogled širšemu občinstvu.

V času Straške jeseni je na ogled tudi razstava lovskih trofej Blaža Dularja v njegovi hiši v Hruševcu, kjer si je možno ogledati številne velike in male trofeje, od medveda do veverice.

H. M.

