Koga moti klopotec na Tolstem vrhu?

7.9.2022 | 14:20

Tudi letos ptiče v vinogradih na Tolstem vrhu odganja društveni klopotec. A očitno nekoga tudi moti ...

Tolsti vrh - V znani vinski gorici Tolsti vrh v šentjernejski občini člani mokropoljskega kluba mučenikov že leta avgusta postavljajo klopotec, da odganja ptiče iz vinogradov, saj se počasi bliža trgatev. Gre tudi za ohranjanje tradicije.

A klopotec vsem le ni tako povšeči. Oglasil se je bralec Stane, ki pravi, da je klopotec za tiste, ki tam živijo, delajo, preživljajo prosti čas in spijo, zelo moteč. Najprej so ga postavili ob cerkvi, kasneje je bil menda zaradi hrupa premaknjen na travnik na drugo stran cerkve. »Sedaj pa moti nas. Je možno, da Občina Šentjernej, ki promovira postavljanje klopotca, skupaj z klubom mučenikom Mokro polje ta klopotec ponovno prestavi na drugo lokacijo, kjer ne bo moteč? Ali pa poskrbi, da se izključi nabijanje, ki povzroča hrup?« sprašuje in predlaga, da se za potrebe promocije kak klopotec postavi raje na večje vinogradniško območje v šentjernejski občini, nad kartuzijo Pleterje, saj tja zaide tudi veliko turistov.

Jože Simončič

Šentjernejski župan Jože Simončič pove, da je Tolsti vrh območje, kjer je klopotec postavljen, tipično vinogradniško okolje, v katerem življenje prvenstveno poteka v skladu z vinogradniškimi opravili. Ta predel v prvi vrsti ni namenjen bivanju, temveč vinogradništvu, zidanicam ter turizmu in razvedrilu. »Vsakdo, ki se priseli v to okolje, da bi bival, mora poleg lepega razgleda in narave ter miru, v paketu sprejeti tudi vse ostalo: klopotec, občasen ropot kmetijskih strojev, občasno povečan promet in druženje ljudi ob pohodih, praznovanjih in obiskih vinskih kleti,« pove.

Doda še, da odločitev mesta postavitve klopotca ni stvar občine, »vsekakor pa občina podpira ohranjanje tradicije, pravico vinogradnikov do opravljanja vseh del v vinogradu, razvoj turistične ponudbe in postavitev klopotca.«

Besedilo in foto: L. Markelj