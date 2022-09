Anita Horvat šesta na 800 m na finalu diamantne lige

9.9.2022 | 08:40

Anita Horvat (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Zürich - Anita Horvat je v Zürichu na finalu diamantne lige v teku na 800 m zasedla šesto mesto in je znova tekla pod dvema minutama (1:59,25). Zmagala je Kenijka Mary Moraa (1:57,63). Svetovni prvak Kristjan Čeh je pred tem zmagal v metu diska s 67,10 metra in po drugem mestu lani dosegel največji uspeh v tem tekmovanju za slovensko atletiko.

Prvič v zgodovini je v finalu najprestižnejše serije svetovnih mitingov nastopila trojica Slovencev. Tina Šutej je bila v sredo, prvi dan finala, tretja v skoku s palico, preskočila je 4,61 m in ponovila lansko uvrstitev. Neja Filipič je na sedmem mestu za las ostala brez nastopa v finalu šesterice v troskoku.

Horvatova je do šestega mesta prišla s silovitim finišem v drugem delu ciljne ravnine, ko je po vrsti prehitevala tekmice. V sredo je praznovala šestindvajseti rojstni dan. Slovenska rekorderka na 400 m je julija v Eugenu na sedmem mestu na svetovnem prvenstvu na dva stadionska kroga dosegla največji uspeh v karieri.

"Danes sem se držala bolj na repu skupine, nisem hotela v gnečo, ker ko sem to storila na prejšnjih tekmah, so me tekmice zaprle na prvi progi in se potem zame ni dobro končalo. Mogoče danes ni bila to najboljša odločitev, ker sem imela zelo težak položaj za finiš in bi lahko še kakšno tekačico prehitela. A nisem naredila taktičnih napak s spremembami ritma ali prerivanjem. Zelo sem vesela, da sem imela možnost nastopiti na tem posebnem stadionu, kjer so polne tribune pripravile noro vzdušje, tudi konkurenca je bila izjemna. Poleg tega sem prišla do šestega mesta in drugega izida kariere," je sporočila Horvatova.

Prejšnji mesec se ji nastop na EP, kjer je bila med favoritinjami za medalje, ni posrečil, padla je v začetku ciljne ravnine prvega teka. V diamantnem finalu je tekmovala med deseterico in bila druga Evropejka. Pred njo je bila le Britanka Keely Hodgkinson (1:59,06).

Horvatova je dobila povabilo za nastop po odpovedi nekaj tekmovalk. Pred finalom najprestižnejše serije atletskih mitingov je bila na 13. mestu v skupnem seštevku s šestimi točkami, ko je bila tretja 6. avgusta v Šleziji na Poljskem, kar so bile njene edine točke.

Nastopila bo še 12. septembra v Bellinzoni v Švici, kar bo njena zadnja tekma sezone, na finalu atletskega pokala v Ljubljani v petek in soboto pa je ne bo.

STA; M. K.