Novomeščankam uvodno dejanje 1. ženske rokometne lige

9.9.2022 | 09:00

ŽRK Krka (Foto: FB kluba)

Stopiče - V četrtek se je začela nova sezona 1. ženske rokometne lige. Uvodni dvoboj sta igrali ekipi Krke Novega mesta in Velenja. Gostiteljice so izkoristile prednost domačega terena, zmago so slavile s končnim rezultatom 28:24.

V modri skupini 1. ženske rokometne lige bo v tej sezoni poleg Krke Novega mesta in Velenja nastopalo še šest ekip. Štiri bodo sezono odprle v soboto. Izolanke doma pričakujejo zasedbo Z'dežele, Litijanke pa ekipo Mlinotesta Ajdovščine. Prvi krog državnega prvenstva bodo v sredo sklenile aktualne državne prvakinje, ki se bodo v Stožicah pomerile s Ptujčankami.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 1. KROG

Četrtek, 8. septembra

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK VELENJE 28:24 (17:13)

Udovč 6, Robida 5; Ferenc 6 (1), Pikl, Oder (2), Priteržnik in Kodele po 3.

STATISTIKA

Gostiteljice so v uvodni obračun te sezone 1. ženske rokometne lige vstopile nekoliko zadržano. V sedmi minuti srečanja je Tamara Vostić s črte sedmih metrov premagala Nejo Žejn in rezultat izenačila na 3:3. Varovanke Gašperja Kovača so takrat prevzele niti igre v svoje roke. Vodile so do samega konca tekme, po prvem delu za štiri gole (17:13), v drugem pa so si priigrale še nekoliko občutnejšo zalogo. Najvišjo prednost pred Velenjčankami so imele v 53. minuti, ko je Deja Udovč po podaji Tie Robida zadela za 27:19.

Udovčeva in Robida sta bili najboljši strelki domače zasedbe. Prva je zadela šestkrat, druga pa je dosegla gol manj. Med Velenjčankami je bila s šestimi zadetki strelsko najbolj razpoložena Nastja Ferenc.

V drugem krogu državnega prvenstva ekipo Krke Novega mesta čaka gostovanje v Ajdovščini, Velenjčanke pa se bodo znova odpravile na pot, tokrat v Celje.

IZJAVI PO TEKMI

Angela Rudman, rokometašica Krke Novega mesta: "S tekmo smo lahko zadovoljne, saj smo odigrale borbeno v obrambi in zbrano v napadu. Imamo še nekaj rezerv pri realizaciji strelov. V drugem krogu nas čaka zahtevno gostovanje v Ajdovščini, zato moramo na prihodnjih treningih izpiliti igro in se dobro pripraviti na tekmice."

Nika Oder, rokometašica Velenja: "Z igro ne moremo biti zadovoljne. Pokazale bi lahko veliko boljšo predstavo. Trdo bomo trenirale in garale, da na prihodnjih tekmah pokažemo kakovostnejšo igro."

Sobota, 10. septembra, ob 17.30

ŽRK TRGO ABC IZOLA : ŽRK Z'DEŽELE

ob 19.00

ŽRD LITIJA : ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA

Sreda, 14. septembra, ob 20.00

RK KRIM MERCATOR : ŽRK PTUJ

STA; M. K.