V Tarči o aferi Fotopub: Pred kamerami tudi Dušan Smodej

9.9.2022 | 09:30

Dušan Josip Smodej je očitno v Sloveniji. Po poplavi objav o domnevnih spolnih zlorabah se je prvič pojavil v javnosti in za TV Slovenija spregovoril v Ljubljani. (Foto: RTV SLO)

Ljubljana/Novo mesto - V oddaji Tarča so, potem ko je javnost izvedela za primer domnevno spornega dogajanja okrog kulturnega društva Fotopub in Dušana Smodeja, iskali odgovore na nekatera vprašanja, med drugim, kdaj so podani utemeljeni razlogi za začetek preiskave. Anonimne prijave so po besedah državne tožilke Mirjam Kline lahko problematične, saj gre lahko tudi za zlonamerne prijave.

Če so podani razlogi za sum na neko kaznivo dejanje, mora policija storiti vse, da izsledi storilca, zavaruje dokaze in zbere obvestila, je pojasnila državna tožilka. Dokazni standardi so različni, razlogi za sum pa so, če policija izve, da je določena oseba storila neko kaznivo dejanje, dovolj, da se z njo opravi razgovor in zahteva pridobitev določenih vsebin na komunikacijskih napravah.

Za denimo prisluškovanje morajo biti razlogi za sum utemeljeni. Anonimne prijave in zapisi pa so lahko problematični, ker gre lahko tudi za zlonamerne prijave, je pojasnila Klinetova.

Ker je primer Fotopuba, v katerem naj bi se dogajale zabave z drogo in spolnim nasiljem, sprožil tudi vprašanje o razmerah v kulturi in financiranju sodobne umetnosti, so o tem na zahtevo poslanske skupine SDS danes razpravljali tudi na odboru DZ za kulturo. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v oddaji ponovila, da nameravajo pregledati razpise in mehanizme dodeljevanja javnih sredstev, kar bo tudi ena od nalog novoustanovljenega direktorata za razvoj kulturnih politik.

Predsednica nacionalnega sveta za kulturo in direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski pa je na vprašanje, kdaj je sodobna umetnost kakovostna in kdaj razmetavanje javnih sredstev, izpostavila, da je za takšno ocenjevanje, konkretneje performansa kot neke vmesne oblike med vizualno umetnostjo in gledališčem, poklicana stroka, ki mora med drugim poznati kontekst. "Včasih pa mora preteči nekaj časa, da lahko rečemo bobu bob," je dodala.

Smodej potrdil zapis, a zanikal vse obtožbe o spolnih zlorabah

Policija z zastopnikom Fotopuba Dušanom Smodejem ni opravila razgovora ali hišne preiskave, kar je ta v oddaji potrdil, zanikal pa je tudi domnevno sporno obnašanje, o katerem so se razpisali mediji. Je pa potrdil prijateljstvo s pokojnim umetnikom Romanom Uranjekom, s katerim so mu bile skupne "podobne spolne fantazije", o čemer je javno spregovorila novinarka Maja Megla. Ta je v oddaji obsodila, da se spolne zlorabe izkoriščajo za politično obračunavanje.

»Absolutno ne,« je odgovoril Smodej na vprašanje novinarke, ali je omamil in zlorabil kakšno dekle. Prepričan je tudi, da se ne morejo najti kakšni posnetki, ki bi ga bremenili, potrdil pa je verodostojnost zapisa, v katerem je opisal, da bi »rad probal sadistično sceno« in »kakšno dekle priklenil na »cev radiatorja v kleti«. Ob tem pa je dodal, da gre »za seksualno fantazijo, ki je del daljšega pogovora in je izvzeta iz konteksta … vsi imamo fantazije, ki jih realiziramo ali ne, jaz te moje nisem.«

Novomeški kulturnik je dejal, da politični ni aktiven, na njegove predstave pa so kdaj prišli tako levi ali desni politiki. Ministra za delo Luke Mesca je videl le na kakšni predstavi, nikoli zasebno, povedal pa je tudi, da iz družinskih novomeških krogov pozna nekdanjega ministrom za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Osebno ne pozna Niko Kovač in Jašo Jenulla, kot so nekateri navajali v želji po politizaciji afere.

Novinarka Maja Megla pa je v oddaji med drugim povedala, da je po njenih informacijah bila v sredo zoper Smodeja podana prva kazenska ovadba.

STA; M. K.