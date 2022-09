Afera Smodej: Policisti opravili več deset razgovorov, več oseb iščejo, tudi v tujini

1.9.2022 | 17:50

Dušan Smodej (Foto: M24)

Ljubljana/Novo mesto - Ljubljanski kriminalisti in policisti so doslej opravili že več deset razgovorov v povezavi s preiskavo hudih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in zoper človekovo zdravje. Več oseb pa še iščejo, nekatere med njimi tudi v tujini, so sporočili. Žrtve znova pozivajo, naj podajo prijave.

Od zaznave informacij o tem, da naj bi se na območju ljubljanske policijske uprave dogajalo spolno nasilje, kriminalisti in policisti te informacije intenzivno preiskujejo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policisti in kriminalisti se prioritetno trudijo identificirati žrtve in preverjajo verodostojnost zapisov na spletov in zbranih informacij. Ravnanje policije je vselej usmerjeno k zaščiti žrtev in celoviti obravnavi vseh zadev, so poudarili.

Opravili so že več deset razgovorov, več oseb še iščejo. Nekatere od njih se nahajajo tudi v tujini, zato sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi več držav. Sodelujejo tudi z drugimi policijskimi upravami, ljubljanskim okrožnim državnim tožilstvom, so dodali.

Doslej so med zbiranjem obvestil pregledali tudi ogromno količino zapisov na spletnih omrežjih, analizirali operativne podatke in pregledovali video posnetke, s katerimi so lahko potrdili ali ovrgli verodostojnost nekaterih izjav. Trenutno še preverjajo nekaj anonimnih prijav različnih kaznivih dejanj.

Ukrepe sproti prilagajajo glede na nove informacije, ki jih vsakodnevno dodatno pridobivajo. Interes celotne preiskave je usmerjen k odkritju in raziskovanju vseh primerov. Na podlagi razlogov za sum so zaznali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in premoženjska kazniva dejanja, katerih so osumljene različne osebe.

"Maksimalen trud v preiskavo" vlagajo tudi z namenom, da žrtve spoznajo, da je interes policije, da storilci za tovrstna kazniva dejanja odgovarjajo, so izpostavili na PU Ljubljana. Iz tega razloga še enkrat pozivajo vse morebitne žrtve teh kaznivih dejanj, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo.

Obstoječim obrazcem za podajanje anonimnih e-prijav so na Generalni policijski upravi (GPU) dodali še možnost prijav nasilnih spolnih ravnanj. Anonimna prijava je dostopna na državnem portalu eUprava, v rubriki država in družba na spletni strani policije in v rubriki anonimne e-prijave.

"Vsako obravnavo bomo obravnavali resno, zagotovili bomo tudi pomoč in nasvete," so dodali na GPU.

Zaradi interesa preiskave, nadaljnjih aktivnosti policije, ter zaradi zaščite žrtev PU Ljubljana podrobnejših informacij trenutno ne more posredovati.

Nekateri mediji so sicer v zadnjih tednih pisali o očitkih o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah, ki letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Smodej je za Slovenske novice očitke zanikal.

Na očitke so se med drugim odzvali na ministrstvu za kulturo, prav tako v novomeškem LokalPatriotu, ki je pojasnjeval svoj odnos do Fotopuba.

V javnosti pa so se pojavila tudi ugibanja o povezavi smrti slikarja Romana Uranjeka z omenjeno afero.

STA; M. K.