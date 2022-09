V 2. SNL zmaga za Krško

11.9.2022 | 09:00

Foto: arhiv; NK Krško

Nogometaši Krškega so (poleg Bistrice) na včerajšnji tekmi 7. kroga 2. slovenske lige prišli do zmage. Bistričani so z 2:1 v gosteh premagali Ilirijo 1911, Krško pa je doma s 3:2 ugnalo Beltince. Zmagoviti gol za Krčane, ki so zaostajali z 0:2, je dosegel Miloš Gordić v 56. minuti, za Bistričane pa Tai Matea Panić v 76.

V petek so bile na delu vse vodilne ekipe, tudi prvouvrščena Krka, ki je z golom Marka Bedeka premagala Jadran Dekane. Krka je z zmago zdaj sama na vrhu. Do tega kroga si je prvo mesto delila z Aluminijem, ki si je tokrat privoščil prvi poraz. V Kidričevem ga je z 1:0 premagal kranjski Triglav, četa trenerja Safeta Hadžića se je veselila prve zmage v sezoni. Edini gol je v minuti s strelom od daleč dosegel Nejc Skok Jekovec.

Tretje in četrto mesto sta z novima zmagama zadržala Vitanest Bilje in Nafta. Primorci so s 4:3 premagali Rudar Velenje, dva gola je k zmagi prispeval Gambijec Bamba Susso, Prekmurci pa so s 3:1 v gosteh premagali Brinje Grosuplje.

* Izidi:

- petek, 9. september:

KRKA - JADRAN DEKANI 1:0 (0:0)

* Novo mesto, gledalcev 150, sodniki: Kovačič, Kužnik, Šašivarević.

* Strelec: 1:0 Bedek (63.).

* Krka: Šušković, Mešanović (od 63. Đapo), Ejup, Bedek, Marcius (od 86. Žur), Lipec, Krznarić (od 86. Prodanović), Zakrajšek, Kapitanović (od 63. Jelavić), Blaževski, Marijanović (od 76. Horvat).

* Jadran Dekani: Gabrić, Stepančič, Stojanovič, Meštrić (od 60. Fortuna), Babič, Klavora (od 87. Jurman), Vitezica (od 67. Vranješ), Zonta (od 67. Iličić), Bah, Rudonja (od 46. Cukjati), Ljutić.

* Rumeni kartoni: Marcius, Blaževski, Marijanović, Ejup; Stojanović, Klavora.

* Rdeč karton: /

BRINJE GROSUPLJE - NAFTA 1903 1:3 (1:2)

* Grosuplje, gledalcev 150, sodniki: Bobek, Bensa, Jug.

* Strelci: 0:1 Dinnyes (9.), 1:1 Beguš (24.), 1:2 Brkić (34.), 1:3 Feher (78.).

* Brinje Grosuplje: Kisovec, Čeferin (od 82. Tomšič), Čož (od 46. Đajić), Mahič, Klančnik, Ostojič (od 70. Kovač), Dergić, Ćoralić, Pušnik (od 10. Beguš, od 82. Shaini), Boh.

* Nafta 1903: Kiss, Dinnyes (od 82. Sulejmanović), Brkić (od 70. Feher), Haljeta, Oštrek, Igrec (od 21. Stare), Szabo (od 70. Novinič), Kumer (od 70. Drk), Florjanc, Urh, Gergö.

* Rumeni kartoni: Klančnik, Šparovec; Dinnyes, Kumer, Stare, Drk.

* Rdeč karton: /

VITANEST BILJE - RUDAR VELENJE 4:3 (1:0)

* Bilje, gledalcev 150, sodniki: Jerič, Kalan, Jamnik.

* Strelci: 1:0 Pori (37.), 1:1 Baruca (55.), 2:1 Susso (59.), 2:2 Tubić (70.), 3:2 Susso (82.), 4:2 Da. Jalinous (90.), 4:3 Majcenovič (90.).

* Vitanest Bilje: Lipičar, Hadžić (od 57. Seliškar), Kladar, Da. Jalinous, Erniša, Doplihar (od 90. Vallocchia), Slavec, Žejen (od 90. Koron), Humar, Susso, Pori (od 57. Do. Jalinous).

* Rudar Velenje: Sekulić, Bićanić, Tubić, Kosić, Spudić (od 69. Wirekoh), Barone (od 20. Verbič), Kočar, Martinović (od 77. Majcenovič), Karabatić, Kanceljak, Baruca (od 69. Vošnjak) .

* Rumeni kartoni: Susso, Erniša; Baruca, Biuk.

* Rdeč karton: /

ALUMINIJ - TRIGLAV KRANJ 0:1 (0:0)

* Kidričevo, gledalcev 200, sodniki: Matoša, Mijatović, Todorović.

* Strelec: 0:1 Skok Jekovec (54.).

* Aluminij: Banić, Martić, Crnčec, Frešer (od 85. Medved), Zukić (od 68. Koblar), Skiba, Marinšek (od 85. Baskera), Bizjak (od 46. Borovnik), Jagić, Jovan, Brest (od 85. Katuša).

* Triglav Kranj: Čadež, Brkić, Šalja, Skok Jekovec, Pantelić (od 50. Kopač), Čeh, Kregar (od 90. Petrović), Vuković, Kim, Bobarić (od 83. Jakupovič), Ivetić.

* Rumeni kartoni: Brest, Koblar, Marić; Brkić, Kregar.

* Rdeč karton: /

- sobota, 10. september:

KRŠKO - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 3:2 (2:2)

* Krško, gledalcev 150, sodniki: Novarlić, Dedić in Flajšman.

* Strelci: 0:1 Kralj (5.), 0:2 Grobelnik (10.), 1:2 Lovrić (19.), 2:2 Lesjak (42.), 3:2 Gordić (56.).

* Krško: Goričar, Lesjak, Rudonja, Hanžek, Shimba Olamba, Brekalo, Lovrić (od 88. Barišić), Petrak, Arapović, Marinić (od 69. Antunović), Gordić.

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Ptiček, Rec (od 83. Baligač), Zorman, Pihler, Grobelnik, Ščernjavič (od 68. Đurak), Sočič, Kralj, Rantaša, Čakš (od 74. Kosi).

* Rumeni kartoni: Hanžek; Grobelnik, Sočič, Kralj.

* Rdeči karton: /.

ILIRIJA 1911 - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 1:2 (1:1)

* Ljubljana, gledalcev 120, sodniki: Tozan, Knafelc in Gornik.

* Strelci: 0:1 Ferčič (12.), 1:1 Djermanović (37.), 1:2 T. M. Panić (76.).

* Ilirija 1911: Džafić, Gorenc Stankovič, Klemenčič, Ivkič (od 88. Urtelj), Tomiček, Brkić, Djermanović, Piskule (od 73. Beguš), Kepic (od 64. Rorič), Huč (od 64. Golob), Mlakar.

* Kety Emmi Bistrica: Dabanovič, Rozman, Vidmar, Klašnja, Bračko, Ferčič (od 65. T. M. Panić), Havelka (od 90. Koprivc), Ploj (od 46. Ljubijankič), Šlamberger, Kapun (od 65. Martinčič), Maher (od 65. Korošec).

* Rumeni kartoni: Mlakar; Rozman, Maher, Ferčič, Martinčič, Havelka.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 11. september:

16.30 ROGAŠKA - FUŽINAR VZAJEMCI

16.30 PRIMORJE - ROLTEK DOB

* Lestvica:

1. Krka 7 6 1 0 12:2 19

2. Aluminij 7 5 1 1 9:3 16

3. Vitanest Bilje 7 5 0 2 16:16 15

4. Nafta 1903 7 4 2 1 16:8 14

5. Kety Emmi&Impol Bistrica 7 3 2 2 7:6 11

6. Beltinci Klima Tratnjek 7 3 1 3 12:10 10

7. Ilirija 1911 7 2 3 2 11:6 9

8. Rogaška 6 2 3 1 6:5 9

9. Rudar Velenje 7 2 2 3 11:9 8

10. Krško 7 2 2 3 10:13 8

11. Primorje 6 2 1 3 5:10 7

12. Fužinar Vzajemci 6 2 0 4 11:14 6

13. Roltek Dob 6 1 3 2 8:11 6

14. Jadran Dekani 7 1 2 4 7:9 5

15. Triglav Kranj 7 1 1 5 4:14 4

16. Brinje Grosuplje 7 0 2 5 4:13 2

M. K.