FOTO: Še ena neprespana mokra noč, nevarnost še ni mimo

30.9.2022 | 07:00

Včeraj ob Kolpi (Foto: FB Aleš Šneler)

PGD Podzemelj

Turizem Benetic FB

FB Lovsin estate

Poplavljena cesta - Malence (Foto: Ž. Š.)

Obilne padavine so preko noči in vse do jutranjih ur povzročile obilo preglavic na območjih Regijskih centrov za obveščanje Novo mesto in Brežice. Meteorna voda je zalila stanovanjske in gospodarske objekte, težave so tudi v prometu.

Zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves, sprožil pa se je tudi zemeljski plaz. V ulici Ob Potoku v Novem mestu je strela udarila v drevo, ki se je podrlo in poškodovalo telefonski kabel.

Gasilci so črpali vodo iz objektov, s protipoplavnimi vrečami ščitili objekte, prekopavali teren, čistili odtočne jaške meteorne vode, odstranjevali podrta drevesa in občanom dostavljali protipoplavne vreče. Pri odpravi posledic deževja so bile na terenu tudi druge službe.

Obilno deževje je težave povzročalo tudi v prometu. Zaradi poplav so popolne zapore med drugim na cestah Grgelj - Fara, Metlika - Božakovo v Rosalnicah, Vinica - Učakovci, Kot - Sodevci in Kot - Grgelj, in Bizeljsko - Orešje pri mejnem prehodu Orešje.

Ob obilnejšem deževju tudi danes nevarnost poplav

Obilnejše padavine se bodo v osrednji, južni in zahodni Sloveniji nadaljevale tudi danes. Nekatere reke bodo še naprej naraščale in prestopale bregove, težave lahko povzročajo meteorne vode, v večjem delu države je povečana tudi nevarnost zemeljskih plazov.

Agencija RS za okolje (Arso) tudi za danes za večji del države napoveduje dolgotrajne krajevne nalive. Kot opozarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje, bo v naslednjih 24 urah, predvsem na severozahodu ter v večjem delu osrednje Slovenije, še lahko padlo od 50 do 100 milimetrov, krajevno tudi okoli 200 milimetrov dežja. Med 60 in 120 milimetrov dežja lahko krajevno pade tudi v porečju Kolpe.

Nastajali bodo izraziti padavinski pasovi, ki se lahko dalj časa obnavljajo in razširijo tudi proti vzhodu Slovenije. Po trenutnih napovedih gre še en padavinski maksimum pričakovati v prvem delu noči na soboto, nato pa bodo padavine v drugem delu noči slabele in v soboto dopoldne tudi ponehale, so še sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Ob tem bodo še naprej naraščale nekatere reke. Že v četrtek je poplavljala Kolpa, ki je dosegla enega največjih pretokov v zadnjih 70 letih, v spodnjem toku pa še naprej narašča. Poleg tega naraščajo Poljanska Sora, Gradaščica in Ljubljanica. Ponoči se bodo razlivale tudi manjše reke na Dolenjskem, na območju osrednje Slovenije in na Gorenjskem. Reke lahko poplavljajo zlasti na območjih škofjeloškega in cerkljanskega hribovja, v Zasavju ter v porečju Savinje in Dravinje.

Zato na območjih širše osrednje, zahodne in deloma jugovzhodne Slovenije na Arsu pričakujejo tudi poplavljanje meteornih in zalednih voda. Zaradi obilnejših padavin je tudi povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije, predvsem na območju celotne zahodne, osrednje in južne Slovenije.

Kot kaže, se bodo reke vrnile v svoje struge danes in v noči na soboto, do konca tedna pa pričakujejo še poplavljanje Krke in Ljubljanice na območju vsakoletnih poplav.

V Osilnici in Kostelu kot pred desetimi dnevi

V Osilnici Kolpa po besedah županje Alenke Kovač poplavlja na približno enakih območjih, kot je poplavljala pred 10 dnevi. Njen vodostaj se je ponoči močno dvignil, čez dan pa nato nekoliko upadel. Znova je poplavilo od 10 do 15 hiš, cesta Osilnica-Kostel je zaradi poplavljenega cestišča zaprta.

V Kostelu je bil po besedah župana Ivana Črnkoviča vodostaj Kolpe okoli pol metra višji kot pred 10 dnevi. Tudi tam Kolpa poplavlja v približno enakem obsegu kot ob zadnjih poplavah. Poplavilo je več cest in hiš. Edina pozitivno po njegovih besedah je, da hudourniki niso tako močni, kot so bili ob poplavah pred 10 dnevi.

V nadaljevanju poročila regijskih centrov za obveščanje, kako so si sledila posredovanja dežurnih služb:

Včeraj ob 4.57 je v naseljih Prelesje in Kot ob Kolpi, občina Črnomelj, reka Kolpa poplavila cesto ter ogrožala stanovanjske objekte, gostinski lokal, gospodarska poslopja, osebna vozila ter čolne. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, Prelesje in Radenci so črpali vodo iz objektov ter postavili protipoplavne vreče s peskom.

Ob 7.32 je v Učakovcih, občina Črnomelj, voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Učakovci-Vukovci, Vinica in Zilje so izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta ter zaščitili objekt s protipoplavnimi vrečami.

Ob 10.05 je v Radovičih, občina Metlika, narasla reka Kolpa ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Rosalnice so postavili protipoplavne vreče.

Ob 14.11 je v naselju Dobrava pri Škocjanu, občina Škocjan, podtalnica in meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Dobrava so očistili jaške za meteorno vodo in preusmerili tok vode.

Ob 14.34 je v naselju Primostek, občina Metlika, narasla reka Kolpa ogrožala gostinske prostore kampa. Gasilci PGD Primostek, Podzemelj in Metlika ter pripadniki 72. brigade Slovenske vojske so s protipoplavnimi vrečami peska zaščitili objekte pred deročo Kolpo. Dežurni delavec elektro službe je poskrbel za odklop elektrike.

Ob 16.31 so v naselju Vavta vas, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas izčrpali štiri kubične metre vode iz zalitega gospodarskega poslopja.

Ob 16.43 so v naselju Primostek, občina Metlika, gasilci PGD Primostek, Podzemelj in Metlika ter pripadniki 72. brigade Slovenske vojske s protipoplavnimi vrečami peska zaščitili stanovanjske in gospodarske objekte pred naraslo reko Lahinjo.

Ob 19.44 je v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki meteorna voda ogrožala poslovne prostore. Gasilci PGD Metlika so objekt zaščiti s protipoplavnimi vrečami in PVC folijo.

Ob 21.13 je v naselju Zalog, občina Straža, meteorna voda zalila kletne prostore v dveh večstanovanjskih objektih. Gasilci PGD Dolenja Straža so prečrpali okoli 30 kubičnih metrov vode in posesali prostore. Gasilci bodo zaradi stalnega naraščanja meteorne vode v objektih nadaljevali s črpanjem vode do jutranjih ur.

Ob 22.06 je v Dobravi pri Škocjanu, občina Škocjan, zaradi zamašenega odvodnjavanja meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Dobrava so očistili odtok in preprečili vdor vode v objekt.

Ob 22.30 je lokalno cesto pri naselju Zalog pri Škocjanu, občina Škocjan, poplavil potok Radulja. Gasilci PGD Škocjan so označili in namestili table o popolni zapori ceste ter pregledali območje ob potoku. Potok trenutno ne ogroža stanovanjskih objektov, vendar so domačinom podali navodila v primeru naraščanja vode.

Ob 23.57 je podtalnica v ulici Pod Trško goro v Novem mestu poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so namestili potopno črpalko.

Vetrolom

Ob 18.50 je na cesti Vinica - Preloka pri naselju Zilje, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Zilje so drevo razžagali in odstranili ter oprali cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja je zavaroval cestišče.

Ob 20.19 je na cesti Mokronog - Zbure pri naselju Zbure, občina Šmarješke Toplice, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Ob 20.26 so podrto drevo odstranjevali na cesti Vinica - Stari trg pred naseljem Hrib, občina Črnomelj, ob 20.58 je na cesti pri naselju Zagrad pri Otočcu, občina Novo mesto, ob 20.51 pa na regionalni cesti Sevnica-Krško, pri naselju Arto, občina Krško.

Plazovi

Ob 20.38 se je v ulici Drča v Straži na cesto udrl plaz. Gasilci PGD Dolenja Straža so zavarovali kraj dogodka. Za sanacijo bodo poskrbele pristojne službe.

Udari strel

Ob 21.10 je v ulici Ob Potoku v Novem mestu strela udarila v drevo, ki se je podrlo in poškodovalo telefonski kabel. Napako bodo sanirali pristojni upravljalci.

Strela je udarila tudi v transformator na Brezovi Rebri pri Dvoru. Delavci Elektra so oskrbo z elektriko spet omogočili sredi noči.

M. K.