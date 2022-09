Kolpa ponoči upadla, v noči na soboto lahko znova poplavi

30.9.2022 | 11:30

Foto: FB Občina Osilnica

Pogled na naraslo Kolpo pri Damlju (Foto: STA)

ARSO

Kostel/Metlika - Reka Kolpa je ponoči začela upadati, stanje ob njej se tako postopno umirja. Tam, kjer je reka poplavila in se zdaj umika nazaj v strugo, odstranjujejo naplavine, v Osilnici še črpajo vodo iz nekaterih hiš. Na Arsu pa opozarjajo, da nevarnosti še ni konec, saj lahko Kolpa v noči na soboto znova naraste in poplavi, a v manjšem obsegu.

Osilnica in Kostel



V Osilnici in Kostelu se je Kolpa v velikem delu že vrnila v strugo, ceste pa so znova pogojno prevozne. Pogojno po besedah osilniške županje Alenke Kovač zato, ker je na njih veliko peska in drugih naplavin, ki jih je prinesla voda. Pogojno prevozna je tudi cesta v Osilnico čez Strmo reber, ki je bila poškodovana in delno zaprta že ob obilnem dežju pred desetimi dnevi.

V občini Osilnici je Kolpa v četrtek poplavila od 10 do 15 hiš, iz katerih danes še vedno črpajo vodo. Po besedah županje so hiše na takem mestu, da jih je težko zavarovati, zato bo v prihodnje potreben razmislek, kaj lahko naredijo, da jih ne bi poplavljalo vedno znova.

V Kostelu, ki leži dolvodno od Osilnice, po besedah župana Ivana Črnkoviča vasi več niso odrezane. Voda je še vedno okoli nekaterih hiš, ki pa jim jih je v glavnem uspelo zaščititi. So pa še bolj poškodovane kot pred desetimi dnevi ceste ob Potoku pri Žagi.

Črnomelj in Metlika

Stanje se umirja tudi v občinah Črnomelj in Metlika. Po besedah metliškega župana Darka Zevnika se je Kolpa ponoči začela umirjati in postopoma upada, "tako da nimam informacij, da bi bilo trenutno kaj hujšega". Še največ težav so imeli v četrtek v Primostku, kjer so morali zaščititi recepcijo kampa in eno od hiš. Sicer pa v Metliki večjih težav s poplavami hiš nimajo.

Po napovedih Agencije RS za okolje bo Kolpa danes čez dan še poplavljala v spodnjem toku. Ob možni krepitvi padavin lahko v noči na soboto znova naraste in poplavi v manjšem obsegu.

Krka pa danes v srednjem in spodnjem toku poplavlja na običajnih območjih, največji pretok bo dosegla ponoči.

Poleg Kolpe in Krke lahko danes popoldne in v noči na soboto prehodno narastejo tudi reke v zahodni Sloveniji. Pri tem se bodo Vipava in posamezne reke razlile na običajnih območjih.

STA; M. K.