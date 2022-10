Zmage za Novomeščane, Ribničane in Trebanjce, remi v Krškem

2.10.2022 | 09:00

Še več fotografij s tekme Krka : Ormož spodaj v fotogaleriji (Foto: MRK Krka)

Dva od petih sobotnih dvobojev Lige NLB sta se končala z neodločenim izidom. 30:30 je bil končni rezultat tekme med Mariborom Branikom in LL Grosistom Slovanom, 20:20 pa med Krškim in Urbanscapom Loko. Četrte zanesljive zmage v tej sezoni so se razveselili Trebanjci, ki so s 33:18 premagali SVIŠ Ivančno Gorico. Domači zmagi pa so v soboto zabeležili Ribničani, s 30:29 so ugnali Dobovo, in Novomeščani, z 31:22 so premagali Ormožane.

Četrti krog bosta v nedeljo sklenili ekipi Celja Pivovarne Laško in Kopra.

LIGA NLB, 4. KROG

Sobota, 1. oktobra

MRK KRKA : RK JERUZALEM ORMOŽ 31:22 (15:9)

Knavs 12 (5), Avsec 5; Ćirović 10, Žuran 4.

Igralec tekme: Uroš Knavs (MRK Krka)

STATISTIKA

Povratnik na prvoligaško sceno iz Novega mesta je dosegel drugo zmago v tej sezoni. Po Krškem je v svojem Marofu na kolena položil tudi Jeruzalem Ormož, po hudem boju pa izgubil proti prvaku iz Celja. Ormožani so doživeli drugi poraz, na svojem računu imajo tudi dve zmagi. Izbranci domačega trenerja Mirka Skoka so temelje za zmago postavili v drugi polovici prvega polčasa, ko so povsem zasenčili tekmece iz Prlekije in si tik pred odhodom na veliki odmor priigrali sedem golov prednosti (15:8). V drugem polčasu so imeli vse vajeti igre v svojih rokah, zanesljivo in zasluženo so osvojili drugi par točk v tej sezoni.

V domači ekipi je blestel Uroš Knavs, ki je dosegel ducat golov, Jernej Avsec pa je za zmago prispeval pet zadetkov. V gostujoči zasedbi je bil najbolj učinkovit Nik Ćirović z desetimi goli.

Novomeška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju, ormoška pa bo gostila Krško.

IZJAVI PO TEKMI

Jernej Avsec, rokometaš Krke: "Zmage smo si zelo želeli, saj nam je uspelo uresničiti vse, kar smo si zadali. Mislim, da smo s hitro igro v napadu in dobro igro v obrambi Ormožanom preprečili, da bi prihajali do lahkih zadetkov. S takšnim ritmom gremo naprej. Vem soigralcem čestitam za zmago!"

Teo Šulek, rokometaš Jeruzalema Ormoža: "Enostavno ni bil naš dan. Nič nam ni šlo v napadu, pa tudi obrambo smo odigrali preslabo. Krka je zasluženo slavila zmago, mi pa bomo priložnost iskali na naslednjih tekmah."

RK KRŠKO : RD URBANSCAPE LOKA 20:20 (11:11)

Novak 5, Sobotič 4; Cingesar 7, Batagelj 4.

STATISTIKA

Rokometaši iz Posavja se veselijo prve točke v Ligi NLB. Po treh uvodnih porazih proti tekmecem iz Slovenj Gradca, Trebnjega in Novega mesta so jo novinci na prvoligaški sceni osvojili proti Škofjeločanom. V Krškem se je večji del tekme iskrilo in bliskalo na vse strani. V končnici se je zmaga najprej nasmihala gorenjski ekipi, ki je povedla z 19:16. A domači rokometaši se niso predali, v 57. minuti so prek Marka Sintiča s sedmih metrov izenačili na 20:20. V sami končnici razburljivega in živčnega dvoboja sta obe ekipi imeli svoje priložnosti za zmago, a jih nista izkoristili in ostalo je pri neodločenem izidu.

Pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Andraž Novak s petimi in Tadej Sobotič s štirimi goli, pri gostih pa Darko Cingesar s sedmimi in Mark Batagelj s štirimi zadetki.

Zasedba Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, škofjeloška pa bo gostila SVIŠ Ivančno Gorico.

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK TRIMO TREBNJE 18:33 (10:19)

Justin 6 (3), Sašek, Kompare, Abramović in Košir po 2; Glavaš 6 (3), Ivanović, Krešić in Ćorsović po 4.

Igralec tekme: Aljoša Čudič (RK Trimo Trebnje)

STATISTIKA

Trebanjci še naprej meljejo svoje tekmece. V uvodnih štirih krogih Lige NLB so dosegli štiri zanesljive zmage, njihova zadnja žrtev so bili lokalni tekmeci iz Ivančne Gorice. Obračun v Stični je bil "enosmerni promet". Vse je bilo v znamenju izbrancev gostujočega trenerja Uroša Zormana, ki so si že po dobrih 21 minutah priigrali enajst golov prednosti (15:4) ter tako razrešili vse dvome o zmagi.

V gostujoči ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Filip Glavaš, v domači Andraž Justin, oba sta dosegla po šest golov.

Zasedba SVIŠ Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, trebanjska pa bo gostila Riko Ribnico.

IZJAVI PO TEKMI

Andraž Justin, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Na začetku tekme nas je presenetila poškodba Simona Vidmarja. V nadaljevanju smo se skušali zbrati, vendar smo zgrešili preveč čistih priložnosti. Slednje so bile lepe, vendar jih nismo izkoristili. Potrebno je zbrati misli, dvigniti glave in se pripraviti na naslednje tekme, kjer moramo pokazati boljšo predstavo."

Aljoša Čudič, rokometaš Trima Trebnjega: "Zaslužena zmaga. Mislim, da smo od začetka do konca odigrali zelo zbrano v vseh fazah igre. Po navadi je rezultat v Ivančni Gorici bolj tesen, ker tekma velja za nek lokalni derbi, tokrat pa smo dokazali, da smo kakovostnejša ekipa in zasluženo zmagali."

RD RIKO RIBNICA : RK DOBOVA 30:29 (16:16)

Žagar 6, Bogdanović (1), Grebenc in Ljevar (1) po 4; Nešič 8 (3), Rantah 6.

Igralec tekme: Aljaž Levstek (RD Riko Ribnica)

STATISTIKA

Ribničani v tej sezoni ne blestijo, a pridno zbirajo točke. Po uvodnem porazu proti Velenjčanom so nanizali zmage proti Koprčanom in Ljubljančanom, po pravi srhljivki pa še proti Dobovčanom. Zmagoviti gol je v izdihljajih tekme dosegel Ilija Bogdanović. V deželi suhe robe se je večji del tekme odvijal dokaj enakovreden boj. V rahli rezultatski prednosti so bili gostitelji, a gosti iz Posavja jim niso dopustili, da bi se preveč sprostili. Še več, v sami končnici dvoboja so imeli gostje "zaključno žogo" za zmago, a je niso izkoristili. Po golu Vanje Smiljanića so gosti v 57. minuti povedli z 29:28, v izdihljajih tekme pa so izbranci domačega trenerja Boruta Mačka - po izenačujočem golu Aljaža Levstka in zmagovitem Bogdanovića - le osvojili načrtovani točki.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Žan Žagar s šestimi, v gostujoči pa pa Ignjat Nešič z osmimi goli.

Zasedba iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, Dobova pa bo gostila Maribor Branik.

IZJAVI PO TEKMI

Aljaž Levstek, rokometaš Rika Ribnice: "Po izenačenem prvem polčasu smo v drugi del krenili zelo dobro in povedli s tremi zadetki prednosti, nato nas je Dobova ujela in imela praktično že dobljeno tekmo. Z agresivno igro po celem igrišču smo poskrbeli, da sta točki ostali doma."

Nik Rantah, rokometaš Dobove: "Težko najdem pametne besede po taki tekmi. Prvi polčas je bil večino časa gol za gol, na koncu je bil rezultat izenačen. V drugem polčasu so se Ribničani malo odlepili. Verjeli smo, da jih še lahko ujamemo, kar nam je uspelo. V zaključku smo celo imeli dobljeno tekmo, a na koncu plačali davek neizkušenosti. Čestitam Riku Ribnici za prikazano."

* Izidi, 4. krog:

- petek, 30. september:

Slovenj Gradec - Gorenje Velenje 28:28 (12:13)

- sobota, 1. oktober:

Krka - Jeruzalem Ormož 31:22 (15:9)

Krško - Urbanscape Loka 20:20 (11:11)

Sviš Ivančna Gorica - Trimo Trebnje 18:33 (10:19)

Riko Ribnica - Dobova 30:29 (16:16)

Maribor Branik - LL Grosist Slovan 30:30 (15:17)

- nedelja, 2. oktober:

16.00 Celje Pivovarna Laško - Koper

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 4 4 0 0 133:91 8

2. Celje Pivovarna Laško 3 3 0 0 97:83 6

3. Riko Ribnica 4 3 0 1 118:119 6

4. Gorenje Velenje 4 2 1 1 120:110 5

5. Urbanscape Loka 4 2 1 1 103:102 4

6. Krka 3 2 0 1 88:75 4

7. Jeruzalem Ormož 4 2 0 2 113:122 4

8. Slovenj Gradec 3 1 1 1 99:95 3

9. Maribor 4 1 1 2 104:115 3

10. Dobova 4 1 0 3 111:118 2

11. LL Grosist Slovan 4 0 2 2 108:115 2

12. Sviš Ivančna Gorica 4 0 2 2 98:116 2

13. Koper 3 0 1 2 82:86 1

14. Krško 4 0 1 3 98:125 1