Uspešna zgodba Povšetovih: Nikoli blokirani ali z negativno bilanco

3.10.2022 | 10:40

Uroš, Sabina in Jernej Povše v avli poslovne zgradbe

Ustanovitelj podjetja Franc Povše

Podjetniška tradicija Povšetovih iz Boštanja seže v šestdeseta leta, ko je mati ustanovitelja podjetja Gradnje, Ivana, leta 1966 začela izdelavo strešne opeke. Leta 1977 je stopil njen sin Franc med samostojne avtoprevoznike, med njimi je ostal vse do leta 1991, ko je bilo mogoče ustanoviti podjetje, in takrat je ustanovil podjetje Gradnje. »Vedno smo bili bolj ‘cestograditelji’. A če ni bilo dovolj dela na cestah, smo se lotili tudi gradnje vodovodov in kanalizacij,« se spominja.

Po upokojitvi leta 2017 je podjetje prenesel na ženo Marinko. Leta 2021 pa sta se družno odločila, da ga predata sinovoma, Urošu in Jerneju, ki imata v podjetju isti status; oba sta direktorja.

»Najbolj sem bil vesel in srečen, ker sem imel podjetje komu predati. Kajti veliko podjetij in kmetij je propadlo, ker ni bilo naslednika. Še danes rad spremljam delo v podjetju. Dokler sem bil direktor, sem ‘ta mladim’ povedal, kaj naj naredijo, zdaj mi pa dajo naloge oni,« v smehu pove Franc. Potrebujejo ga, kadar se pojavi potreba po nakupu novih strojev ali vozil, kadar je treba iti po rezervne dele na različne konce Slovenije ali pri nakupih zemljišč.

Ponosno pa poudari: »V vseh teh letih, še od mojega espeja naprej, nismo bili nikoli blokirani niti nismo imeli negativne bilance. Veliko sem se naučil od očeta, ki je umrl pred šestimi leti. Bil mi je dober mentor. Mislim, da sem to prenesel naprej, na svoje otroke.«

Odlične ocene Ministrstva za infrastrukturo so največja spodbuda za nadaljnjo rast podjetja Povšetovih.

LASTNIŠTVO RAZDELIL MED BLIŽNJE

Lastništvo Gradenj je bilo pred nekaj leti preoblikovano, in sicer je Franc Povše prenesel svoj lastniški delež na ženo Marinko, prav tako so delež dobili vsi trije otroci, sinova Uroš in Jernej ter njuna sestra, farmacevtka Franja. V podjetju sicer ni zaposlena, je pa njen partner Marko.

»Vedno pa smo imeli s. p. in d. o. o. Zdaj imamo poleg Gradenj še Gradbeništvo Povše, d. o. o., z okrog 40 zaposlenimi, ki pa ju bomo sčasoma združili v eno podjetje,« pojasnjujejo.

Uroš Povše

Jernej Povše

Franc Povše: »Sem vesel in srečen človek, ker sem imel komu predati podjetje.«

Danes v Gradnjah zaposlujejo okrog 50 ljudi, med katerimi je precej visoko kvalificiranega kadra. Zaradi vedno večjega obsega dela in s tem tudi pridobivanja referenčnih objektov so se leta 1998 prvič pojavili tudi na državni ravni, saj so na javnem razpisu pridobili projekt Modernizacija ceste Sopota. S tem se jim je odprla pot do pridobivanja del tako na občinski kot tudi na državni ravni. Danes imajo za seboj številne uspešno zaključene objekte oz. gradbišča. Med najpomembnejšimi referencami so ureditev ceste skozi Radeče, zemeljska dela na letališču Cerklje ob Krki in obvoznica Krško. Podjetje pa je bilo uspešno tudi pri pridobivanju certifikatov. Decembra 2005 so pridobili certifikat ISO 9001/2008, ki ga vsako leto uspešno obnavljajo, kajti prizadevajo si nenehno izboljševati sistem vodenja kakovosti po zahtevah tega certifikata. Hkrati so leta 2010 od Ministrstva za okolje pridobili dovoljenje za predelavo odpadkov. S tem poskrbijo, da ves izkopan material, ki nastane na gradbišču, predelajo in ponovno vgrajujejo. Poleg tega imajo v lasti tudi dva kamnoloma in dve betonarni, ki sta za podjetje izjemnega pomena. Prva stoji v neposredni bližini hidroelektrarne Boštanj, torej v neposredni bližini sedeža podjetja, druga pa je ob dolenjski avtocesti v Dobruški vasi.

»Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših naročnikov. Pri tem se trudimo stalno izboljševati poslovne procese z vodenjem integriranega sistema kakovosti. Tako želimo dolgoročno izpolnjevati zahteve in povečevati zadovoljstvo. Dosegati želimo poslovne izide, ki krepijo zaupanje zaposlenih v podjetje, povečujejo njihovo zadovoljstvo in ugled v javnosti,« pravita 41-letni Uroš Povše in 38-letni Jernej Povše, direktorja družbe Gradnje, d. o. o., Boštanj, srednje velikega družinskega podjetja, ki je tudi član SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

NAJVEČ V POSAVJU IN OKOLICI

Med novejšimi referencami pri gradnji in obnovi cest so Povšetovi zlasti ponosni na ceste Planina pri Sevnici–Sevnica, Podsreda–Brestanica, Novo mesto–Brusnice, obvoznico Krško, betoniranje mosta v Laškem in Krškem, visokovodni razbremenilnik v Krškem, ureditev ceste skozi naselje Brezje v Novem mestu, ureditev ceste Dobrava–Šentjernej, cesto skozi Bučko in na kolesarsko stezo Dobova.

Največ dela imajo v Posavju do Brežic oz. Dobove. Potem sledi Dolenjska, največ v krogu do 40 km, izjemoma 50 km od sedeža podjetja.

Povšetovi imajo posluh za mlade, kar niti ne preseneča, saj gre za razmeroma mlad kolektiv. »Lani smo imeli primer dekleta iz Brežic, ki je bila pred diplomo na gradbeni fakulteti. Kot je povedala, smo ji le mi odgovorili in ji omogočili prakso, danes pa je del naše ekipe inženirjev,« povesta Jernej in Uroš.

SKUPAJ NA SMUČANJE

Brata Uroš in Jernej nikoli ne gresta hkrati na poletni dopust, saj mora v vrhuncu gradbene sezone eden od direktorjev ostati v podjetju. Za božično-novoletne praznike pa gresta njuni družini obvezno skupaj na smučanje.

Ko ju pobaramo, ali imata kakšne konjičke, Jernej izstreli: »Uroš ‘raztura’ pri kuhanju.« Ker Jerneju pri takšni kategorični oceni bratove nadarjenosti za kulinariko prikima še njegova žena Sabina, vztrajamo, da se odpre še skromni Uroš. In pove, da ga kuhanje raznih jedi sprošča.

Nedeljska kolesarjenja in sprehodi na Lisco so priljubljena rekreacija Povšetovih. Jernej najraje igra mali nogomet s prijatelji, doma pa večkrat odigra partijo tenisa.

HITRA RAST

»Ko sem leta 2000 začel, si sploh nisem predstavljal, da bomo s petih, desetih ljudi prišli na okrog 100 zaposlenih! Prav tako si nisem niti predstavljal, da bomo imeli betonarno ali celo dve,« na vprašanje, ali sta pričakovala, da bosta kdaj vodila tako veliko podjetje, pove Uroš. Jernej pa nekoliko diplomatsko doda, da se pač prilagajajo poslu. »Kar se nam ponudi, to pač izkoristimo.«

POHVALE Z MINISTRSTVA

Celotna realizacija Gradenj se je prejšnja leta sukala okoli petih milijonov evrov, zadnja leta pa se je povzpela že na okrog sedem milijonov evrov, pravi prokuristka Sabina Povše. Sicer pa je v podjetju tudi vodja pisarne in zadolžena za javna naročila in vsa druga dela, ki so del pisarniškega posla. Uroš pritrjuje, da je ta rast že zdavnaj prerasla občinske okvire in je predvsem posledica vse večjega dela za državo. »Ja, od države smo dobro, ne le dobro, temveč zelo dobro ocenjeni,« doda Uroš. V tem mu pritrjujejo rezultati ankete o zadovoljstvu kupcev, v kateri jim je Direkcija RS za infrastrukturo pri Ministrstvu za infrastrukturo podelila same pohvale, saj so po devetih merilih prejeli same odlične ocene. Povšetovim takšne ankete, ki sporočajo zadovoljstvo končnih kupcev, tudi veliko pomenijo, saj so odraz njihovega dobrega dela.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Pavel Perc