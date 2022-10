Traktor stisnil moškega, srečno se je končalo

7.10.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.57 je bila s strani občanke podana prijava, da je na Sromljah, občina Brežice, traktor stisnil občana. Pomoč reševalcev NMP Brežice in gasilcev PGE Krško ni bila potrebna.



Požar na elekro vodniku

Ob 22.53 se je v Boštanju pri Sevnici na zunanji steni objekta smodil elektro vodnik. Gasilci PGD Boštanj so do prihoda dežurnega delavca Elektro Celje varovali objekt in nato pregledali s termovizijsko kamero. Dežurni električar je vodnik odklopil iz električnega omrežja.

Nevarne najdbe v gozdu

Ob 7.28 so pri naselju Podturn pri Dolenjskih Toplicah v gozdu našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili dve ročni bombi italijanske izdelave, ročno bombo angleške izdelave in 17 kosov pehotnega streliva, vse ostanek iz obdobja druge svetovne vojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 in od 13:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP VRANOVIČI, TP ZASTAVA;

- od 7:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ na izvodu POD SMREKO.MOTOROIL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM na izvodu LEVO. NOVO NASELJE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu KZ TRGOVINA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL, izvod Kal.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 9:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:45 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU;

- od 7:30 do 16:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA, TP TOMAŽJA VAS, TP DOBRUŠKA VAS 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo motena oz. prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Hince predvidoma med 8.30 in 13.30 uro; na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Slapšak, nizkonapetostno omrežje – Levo proti Senovem predvidoma med 8. in 12. uro.

M. K.