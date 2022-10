V Češči vasi odprli senzorični park za slepe in slabovidne

15.10.2022 | 15:00

Janez Kermc (Foto: Rasto Božič/STA)

Novo mesto - Pri konjeniškem centru v Češči vasi pri Novem mestu so pred današnjim svetovnim dnevom bele palice včeraj odprli doživljajski in senzorični park z učno gozdno potjo, prilagojeno slepim in slabovidnim. Uredili so ga v okviru 141.000 evrov vrednega projekta Podkev za srečo, 92.000 evrov je zanj prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Razliko so pokrili Mestna občina Novo mesto in projektni partnerji.

Po navedbah občine so senzorično učno pot opremili s tipnim zemljevidom in informativnimi tablami. Vsebinsko so učno pot zasnovali v novomeškem društvu Est=etika, slepi in slabovidni ter drugi obiskovalci pa lahko na njej raziskujejo gozd, inovativno spoznavajo naravo in krepijo lastne čute ter samostojnost.

Kot so dodali na novomeški občini, so med projektom Podkev za srečo do zdaj med drugim uredili omenjeno senzorično pot in pot, namenjeno terapevtski ježi, doživljajski park s številnimi igrali, sanitarije in učilnico na prostem ali prostor za piknik. Pripravili so tudi različne delavnice.

Senzorični park z učno potjo bodo v okviru celovitega urejanja območja športno-rekreacijskega parka Češča vas, v neposredni soseščini novomeškega olimpijskega centra s kolesarskim velodromom in bazenom, nadgradili z dodatnimi rekreacijskimi površinami in sodobnimi informacijskimi pripomočki.

Sicer pa bi radi mlade, slepe, slabovidne in druge občane v večjem številu privabili v naravno okolje in jih navdušili za rekreacijo, konjsko ježo in spoznavanje narave, so še dodali na občini.

STA; M. K.