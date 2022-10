Lokalne volitve v štirih dolenjskih občinah - Vsi dozdajšnji župani znova v boj

17.10.2022 | 18:20

Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Žužemberk - Stari in novi obrazi – V občini Dolenjske Toplice bodo gotovo vsaj štirje županski kandidati – V Mirni Peči ponovitev zadnjih lokalnih volitev – V občini Straža za zdaj Dušan Krštinc in Samo Jakljič – V žužemberški občini prvič na županske volitve Vlado Kostevc. Kaj pa Franc Škufca?

V občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža in Žužemberk so vsi aktualni župani potrdili, da se bodo na letošnjih lokalnih volitvah znova potegovali za nov štiriletni mandat. Z njimi se bodo v boj za prvega moža v občini podali tudi stari znanci iz prejšnjih volitev, ponekod pa je tudi nekaj novih obrazov.

DOLENJSKE TOPLICE

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Dolenjske Toplice

Prvi krog:

1. Franc Vovk 48,39%

2. Jože Muhič 37,49%

3. Jure Filipovič (SDS) 14,12%

Drugi krog:

1. Franc Vovk 61,16%

2. Jože Muhič 38,84%

V občini Dolenjske Toplice bo kot neodvisni kandidat znova kandidiral Franci Vovk. Kot je dejal za Dolenjski list, bo ne glede na rezultat kandidiral zadnjič. Trenutni mandat je že njegov četrti, občino je vodil od njene ustanovitve leta 1998 do leta 2010, ko ga je na volitvah premagal Jože Muhič (SD). Ta je županoval dva mandata in na zadnjih lokalnih volitvah v drugem krogu izgubil prav proti Vovku. Muhič, ki je po novem občan novomeške občine, ne bo kandidiral, se pa zato v boj znova podaja tudi podžupan Jure Filipović, ki je na zadnjih volitvah izpadel v prvem krogu. Takrat je nastopil kot kandidat SDS, tokrat pa bo neodvisen s svojo listo za občinski svet. Sicer pa bo v topliški občini kar pestro; za župana bosta kandidirala še Bojan Potočar (SDS), ki bo tudi nosilec liste za občinski svet, in Mojca Šenica (SD), sicer zdajšnja občinska svetnica, ki se bo za mesto v svetu potegovala tudi tokrat.

Med mogočimi kandidati za župana se je omenjalo tudi Primoža Primca, ki je kandidiral leta 2014, a se je, kot je dejal, po tehtnem razmisleku odločil, da ga tokrat med njimi ne bo, čeprav so ga, kot nam je povedal, ljudje nagovarjali. Bo pa kandidiral za člana občinskega sveta. Pojavilo se je tudi ime podjetnika Roberta Tekavčiča, ta pa odločitve še ni sprejel.

MIRNA PEČ: ZNOVA ZDAJŠNJI IN NEKDANJI

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Mirna Peč

1. Andrej Kastelic 73,91%

2. Zvonko Lah 26,09%

V mirnopeški občini bodo župana, kot kaže, dobili v prvem krogu, saj se bodo očitno ponovile zadnje lokalne volitve: ponovno si bosta nasproti stala zdajšnji Andrej Kastelic, ki občino vodi od nadomestnih volitev leta 2011, in Zvonko Lah, ki jo je v preteklosti vodil 13 let. Pomerila se bosta kot neodvisna kandidata. Med ljudmi sta zaokrožili še dve imeni – Leopolda Pungerčarja, ta je na lokalnih volitvah leta 2010 v dramatičnem drugem krogu kot neodvisen kandidat za dva glasova izgubil župansko tekmo proti Lahu, in aktualnega podžupana Damjana Zupančiča. Ta je dejal, da za zdaj njegova kandidatura ostaja le pri govoricah, a te možnosti ne izključuje v prihodnje. Pungerčar pa je nekoliko skrivnostno sporočil: »V Mirno Peč je Bog tistega dne dal dobro mero vsega. Tudi ko je ljudem delil modrost. Pri tem ni bil skromen, ampak zelo radodaren. Verjamem v modrost Mirnopečanov, da bodo izbrali dobrega župana.«

STRAŽA: GOTOVO DVA

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Straža

1. Dušan Krštinc 52,23%

2. mag. Samo Jakljič 37,81%

3. Franc Plut 9,95%

Ali se bodo tudi v občini Straži ponovile zadnje volitve, ni še povsem jasno. Gotovo se bosta za stolček prvega v občini pomerila zdajšnji župan Dušan Krštinc in eden izmed njegovih izzivalcev na volitvah leta 2018 Samo Jakljič, ki je v tem mandatu vodja svetniške skupine LKOS. Oba se na volitve podajata kot neodvisna kandidata s podpisi občanov. Tretji kandidat je bil pred štirimi leti Franc Plut (podpora CI Stopimo skupaj), ki nam je zdaj sporočil, da bo svojo odločitev podal, ko bo prišel čas.

ŽUŽEMBERK: V BOJ NOV OBRAZ

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Žužemberk

Prvi krog:

1. Jože Papež (NSi) 46,61%

2. Franc Škufca 41,00%

3. Darko Pucelj (DD) 12,39%

Drugi krog:

1. Jože Papež (NSi) 56,98%

2. Franc Škufca 43,02%

V Žužemberku bosta gotovo vsaj dva kandidata; to sta nam potrdila zdajšnji župan Jože Papež (NSi), ki je na zadnjih volitvah v drugem krogu premagal Franca Škufco (Razvojna lista Suhe krajine), ki je pred tem 20 let vodil občino. Ta o vnovični kandidaturi, kot je v torek dopoldne povedal za Dolenjski list, še razmišlja. Na županski stolček pa bi rad sedel tudi Vlado Kostevc, ki je sicer zaposlen na žužemberški občinski upravi in je predsednik TD Suha krajina. Kandidiral bo prvič, in sicer kot neodvisen kandidat, za občinski svet pa z listo Lepa in edinstvena Suha krajina (LESK). Darko Pucelj se za ponovno kandidaturo ni odločil.

M. Žnidaršič