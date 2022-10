Po oceni Prebiliča so v kampanji opravili veliko delo

23.10.2022 | 14:00

Foto: STA

Dolga vas pri Kočevju - Predsedniški kandidat, kočevski župan Vladimir Prebilič je svoj glas oddal v Dolgi vasi pri Kočevju. Ob tem je ocenil, da so v predvolilni kampanji opravili veliko delo. "Kako bodo to prepoznali ljudje, pa prepuščam njim," je dejal ob odhodu z volišča.

Njegov cilj ostaja drugi krog, ali mu bo uspelo, bo znano zvečer, ko se bodo zaprla volišča.

Predvolilno kampanjo je označil kot dobro. Predvsem mu je bilo všeč, da so bili vsi protikandidati dostojanstveni. "Bile so seveda razlike med nami, kar je normalno, ampak smo te razlike komunicirali na dostojanstven način. Tako je prav in upam, da se bo kaj od tega prijelo tudi za naprej," je dejal.

Ob koncu kampanje sicer zaznava nekaj utrujenosti: "Lagal bi, če bi rekel, da je ni." Vseeno pa je prisotno "veliko pričakovanje, veliko vznemirjenje", kakšen bo današnji rezultat, je dejal. Tega namerava pričakati umirjeno in v krogu družine.

Volivci danes na sedmih predsedniških v zgodovini samostojne države izbirajo novega predsednika ali predsednico republike. Med 7. in 19. uro je v Sloveniji odprtih 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia. 30 volišč je odprtih v tujini.

Na predsedniških volitvah kandidirajo skupni kandidat SD in Gibanja Svoboda, evropski poslanec Milan Brglez, poslanec SDS Anže Logar, ki kandidira s podpisi volivcev ter izraženo podporo SDS in SLS, kandidat NSi in njihov poslanec Janez Cigler Kralj, poslanec in kandidat Levice Miha Kordiš, odvetnica Nataša Pirc Musar, ki kandidira s podpisi volivcev ter izraženo podporo Piratske stranke in Stranke mladih - Zeleni Evrope, kandidat Vesne in skupine volivcev Prebilič ter kandidatka stranke Resni.ca in skupine volivcev, ginekologinja Sabina Senčar.

STA; M. K.

