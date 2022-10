Ob cesti našli truplo

25.10.2022 | 18:15

Kolona po nesreči pri Koroški vasi (Foto: FB PKD)

Danes dopoldne ob 9.11 so pri odcepu za Gorenje Kamenje, občina Novo mesto, našli mrtvo osebo ob cesti. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in postavili zaščito pred pogledi. Vzrok preiskujejo pristojne službe.

Pri Koroški vasi na streho

Ob 9.27 se je na cesti Novo mesto - Metlika, pri Koroški vasi, občina Novo mesto, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter pomagali vlečni službi pri nalaganju vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Udarna jama na parkirišču

Ob 9.09 je na Seidlovi cesti v Novem mestu kombinirano vozilo obviselo na udarni jami na parkirišču. Gasilci GRC Novo mesto so z dvižnimi blazinami vozilo dvignili in zavarovali mesto udora. O udoru so bile obveščene pristojne službe.

Pregret akumulator na viličarju

Ob 8.02 se je v objektu na Šmarješki cesti v Novem mestu pri polnjenju pregreval akumulator na viličarju. Gasilci GRC Novo mesto so viličar odstranili iz objekta in ga pregledali s termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo.

M. K.