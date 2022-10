Umrl je Vinko Hostar

28.10.2022 | 14:30

Vinko Hostar (Foto: arhiv DL)

V 62. letu starosti je umrl Vinko Hostar, dolgoletni ravnatelj Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

Od leta 2011 je vodil Zvezo prijateljev mladine Krško in bil član upravnega odbora krovne ZPM v več mandatih. Bil je pobudnik oživitve delovanja skupine Tom telefon v Krškem, pod njegovim vodstvom je bil v sklopu ZPM Krško ustanovljen dnevni center. Več kot 30 let se je angažiral na področju prostovoljstva, za kar mu je predsednik RS Borut Pahor leta 2015 podelil državno nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljstva. Zelo dejaven je bil tudi v lokalnem okolju; Krajevna skupnost Senovo mu je ob letošnjem krajevnem prazniku podelila najvišje krajevno priznanje – priznanje z velikim znakom KS Senovo.

Vsi tisti, ki poznajo Vinka Hostarja, vedo, da ima raje dejanja kot besede, smo pred leti zapisali v Dolenjskem listu v Portretu tedna. Takrat nam je zaupal, da ga žalosti, da vrednote, kot sta solidarnost in pomoč ljudem v stiski, danes niso več aktualne.

"Mladi vse gledajo le skozi denar. Včasih so bile na primer priljubljene mladinske delovne brigade, danes pa smo odtujeni za računalnikom in televizorjem," je nad trenutno situacijo v družbi bil razočaran dolgoletni ravnatelj senovške šole, ki je prostovoljstvo vzljubil že med odraščanjem v kmečki družini v Senožetah pri Krškem.

Iz otroških let so izhajale tudi sanje o učiteljskem poklicu, pri čemer je odločilno vlogo odigrala njegova teta, ki je bila učiteljica na leskovški osnovni šoli. Sam je svoj drugi dom našel na senovški šoli, v kateri je pristal po štirih letih poučevanja na eni izmed ljubljanskih srednjih šol. Učiteljske vrste je le malo več kot desetletje kasneje zamenjal za ravnateljske, čeprav je stik z učenci še nekaj časa ohranjal s poučevanjem fizike in tehnične vzgoje.

Naravoslovec po duši se je rad pohvalil, da je njegova šola orala ledino na številnih področjih. Prvi v Posavju so denimo pridobili naziv eko šola, ki so se mu kmalu pridružili še pridevniki Unesco, zdrava in kulturna šola.

Poleg sodelovanja s tujino pa je bil Hostar tudi vnet zagovornik letovanja otrok v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah in eden od pobudnikov predloga, da občina del jedrske rente nameni tudi za letovanje otrok v Nerezinah.

"Današnji starši otroke preveč ujčkajo in želijo vse delati namesto njih. Pri nas pa so dela v družinskem vinogradu na Novi gori pri Velikem Trnu natančno razdeljena, nama z ženo pa pomagajo tudi sin in obe hčerki," nam je še razlagal Hostar, ki je imel še eno veliko strast. Ob lepih dnevih se je namreč po bližnjih gričih in vinskih goricah rad zapeljal s svojim motorjem in užival v okolici, saj v nasprotju s splošnimi predstavami o motoristih sam hitrosti ni maral ...

A. K.; M. K.