FOTO: Obnovljen vodovodni stolp - Veselili so se še za sto let nazaj

30.10.2022 | 13:30

V čast prenovljenemu vodovodnemu stolpu so obiskovalcem delili lesene obeske z motivom tega brežiškega simbola.

Združena orkestra sta nastopila z mažoretami.

Slavnostno prizorišče je bilo tudi v znamenju plesa

Pred vstopom prvih obiskovalcev v uradno odprt stolp so pred njim prerezali trak. (Foto: M. L.)

Brežice - Včeraj so v Brežicah slovesno odprli prenovljen vodovodni stolp. Ta bo od 10. do 25. novembra odprt za brezplačne oglede, za katere se obiskovalci prijavijo v recepciji Posavskega muzeja Brežice.

Stolp, ki je visok 46 metrov, so zgradili leta 1914 za oskrbo mesta s pitno vodo. Leta 1983 so ga prenehali uporabljati. Ta simbol Brežic in občine je spomenik tehniške in kulturne dediščine, so izpostavili tudi na včerajšnjem slovesnem odprtju prenovljenega objekta.

Prenova Vodovodnega stolpa je ena največjih in najpomembnejših naložb občine v letu 2022 in v zadnjem daljšem obdobju. To je poudaril v nagovoru tudi župan Ivan Molan, ki je kot posebej veliki naložbi omenil še obnovo brežiškega jeklenega mostu in gradnjo lesenega mostu v Cerkljah ob Krki.

Celotna obnova stolpa bo, kot so ocenili, stala 2,7 milijona evrov. »Gre res za izjemno zahteven projekt. Zanj v tako kratkem času ni bilo možno pridobiti sredstev, zato smo ga financirali praktično z lastnimi. Prenova še ni končana, stolp bo deloval kot celota, ko bomo zgradili še paviljon. Dejstvo pa je, da si ta naš kulturni spomenik, ki ima letos 108 let, ki bo čez dve leti torej praznoval 110 let, to zasluži. Stolp smo statično sanirali, kar pomeni, da bo tudi naslednjih sto let varen in se ne bomo spet bali potresa,« je rekel župan, ki šteje obnovljeni vodovodni stolp za pomembno obogatitev brežiške turistične ponudbe.

Molan se je zahvalil občinskim svetnikom, da so sprejeli nelahko odločitev za obnovo stolpa, ter prejšnjemu najemniku, da je bil pripravljen na dogovor, s katerim je občina pridobila objekt. Zahvalil se je tudi gradbincem za opravljeno zelo zahtevno delo.

Udeležence slovesnosti je nagovorila tudi Alenka Černelič Krošelj, predsednica krajevne skupnosti Brežice in direktorica Posavskega muzeja Brežice.

»Mogoče se spomnite leta 2014, ko smo tako krajevna skupnost Brežice kot tudi Društvo za oživitev mesta Brežice in pa tudi občina takrat nekako dali tisto prvo, zelo trdno zavezo, da stolp ne bo več propadal, da bo ena izmed prioritet prihodnjih obdobij. In sem izjemno hvaležna občini, vsem svetnikom in prav vsem, ki ste ves čas rekli: 'Ja, seveda, stolp je naš simbol. Stolp je treba prenoviti, stolp je tisto, kar ugledamo najprej, ko se vračamo od nekod, stolp v bistvu pomeni naš dom'. Ne samo dom za nas Brežičanke in Brežičane, ampak, verjamem, za vse občanke in občane,« je rekla.

Prepričana je, da se skupaj z njo obnovljenega stolpa veselijo tudi ostali. Kot je rekla, z obiskom stolpa obiskovalci lahko spoznavajo zgodbo o vodi ter življenju v mestu in okolici, z vrha stolpa pa je lep razgled daleč naokoli.

»1914 se je začela prva svetovna vojna, tako da takrat ni bilo nekega slovesnega odprtja, pa, recimo, mi to zdaj nadomeščamo in se veselimo še za sto let nazaj,« je rekla Alenka Černelič Krošelj.

Kuhali županov golaž

V okviru slovesnosti, ki jo je povezovala Jasmina Spahalić, so se na stojnicah predstavila turistična društva iz brežiške občine in se pomerila v tradicionalnem kuhanju županovega golaža. Tako so kuharske spretnosti pokazala turistična društva Dobova, Kapele, Velike Malence, Zakot-Trnje, Pišece, Globoko, Črešnjice in Artiče ter Občinska turistična zveza Brežice. Golaž je ocenila komisija v sestavi: Anita Zorko, Rudi Kos in Roman Baškovč, ki je izbrala tudi najlepše urejeno stojnico. Tako je nagrado za najlepšo urejeno stojnico prejelo Turistično društvo Kapele, nagrado za najboljši golaž si je »prikuhala« Turistična zveza Brežice.

Lani je najboljši golaž skuhala ekipa Turističnega društva Sromlje, najlepšo stojnico je imelo Turistično društvo Velike Malence.

Kot je povedala Jasmina Spahalič, tradicija kuhanja županovega golaža sega v leto 2012, ko so župani iz sosednjih posavskih in hrvaških občin ter župan iz pobratenega mesta Dobřany na 2. Podjetniško kmetijskem sejmu v Brežicah prijateljsko pomerili v kuhanju golaža. V letu 2015 so v sklopu sejma kuhanje prenesli na turistična društva, ki so sodelovala v sejemskem programu. Tako je bilo kuhanje golaža del spremljajočega programa sejma, pozneje so uvedli izbor najlepše stojnice.

Leta 2019 in 2020 tradicionalnega kuhanja golaža ni bilo, lani pa so se na pobudo aktivnih društev ponovno družili pri sekljanju čebule, mešanju v kotlu in dodajanju začimb,« je rekla Jasmina Spahalić.

Včeraj sta zunaj tekmovanja stala za svojima kotloma tudi Zvonko Hotko in Marjan Žnideršič, ki sta na tekmovanju na Madžarskem skupaj osvojila naslov evropskega podprvaka v kuhanju ribjih jedi. Kot je povedal Hotko, sta včeraj nastopila ločeno, pripravila pa sta fiš paprikaš. Hotkov sodelavec za kotlom včeraj je bil Milan Kopinč, z Žnideršičem je kuhala Fadila Predanič.

Včerajšnjo prireditev so s kulturnim programom popestrili združena Pihalni orkester Kapele in Gasilski pihalni orkester Loče, Mažoretke Dobova, Plesno društvo Imani in Plesni klub Lukec.

Prireditev so skupaj organizirali občina, Občinska turistična zveza, Posavski muzej in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, slednji je na ploščadi pri spomeniku Pri kosah pripravil tudi otroško ustvarjalnico.

M. L.

