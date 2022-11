Poraz ni ustavil Ribničanov

7.11.2022 | 08:15

Ribničani v dvorani v Banjaluki (Foto: FB RD Riko Ribnica)

Banjaluka - Rokometaši Rika Ribnice so na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala izgubili proti Borcu iz Banjaluke z 28:30 (12:15). V naslednji krog je slovenski predstavnik vseeno zanesljivo napredoval s skupnim izidom 68:49.

* Sportska dvorana Borik, gledalcev 1100, sodnika: Haricos in Naskos (Grčija).

* Borac Banjaluka: Momić, Subotić, Ivanović, Perić 6 (3), Jelušić, Kalamanda 8, Petrović 2, Njezić 8. Knežević, Tepić, Gračić, Draganić 3, Stojanović, Rozić 1, Knezović, Bajčeta 2.

* Riko Ribnica: Jelenović, Meštrić, Klarić, Levstek, Laljek 6 (4), Bogdanović 1, Žagar 5, Ljevar 4, Grum, Miličević 9 (2), Cimerman, Grebenc 1, Nosan 1, Hrastnik 1.

* Sedemmetrovke: Borac Banjaluka 4 (3), Riko Ribnica 6 (7).

* Izključitve: Borac Banjaluka 6, Riko Ribnica 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Ribnice so na prvi tekmi visoko premagali Borac iz Banjaluke s 40:19, zato druga tekma ob tesnem razpletu ni odločala o napredovanju v tretji krog tekmovanja.

Vseeno pa so se tokrat predstavniki Bosne in Hercegovine izkazali za bolj čvrste tekmece in so praktično ves čas vodili, največ za štiri gole. Ribnica se je večkrat približala na vsega gol, nazadnje pri 27:28, a so imeli rokometaši iz Banjaluke vselej pripravljen odgovor.

Pri Ribničanih je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević z devetimi zadetki, šest jih je prispeval Ivan Laljek. Pri domačih sta po osem golov dosegla Miloš Njezić in Ognjen Kalamanda.

V tretjem krogu bodo ekipe tekmovale na začetku decembra, pred tem pa bo Evropska rokometna zveza opravila še žreb.

Poleg Ribnice bodo med 32 najboljšimi igrali še rokometaši Gorenja Velenja, ki so s skupnim izidom 59:55 izločili avstrijski Bregenz. Slovenj Gradec je izpadel proti norveškemu Naerbu, ki je bil v seštevku obeh tekem boljši z 58:55.

STA; M. K.