Jože Simončič: Znamo in zmoremo skupaj

9.11.2022 | 13:40

S predstavitve Liste za celostni razvoj in kandidata za šentjernejskega župana Jožeta Simončiča.

Jože Simončič s svojo listo

Šentjernej - Jože Simončič, ki vodi Občino Šentjernej od leta 2020, ko je zmagal na nadomestnih volitvah, se podaja v tekmo za županski stolček kot neodvisen kandidat nestrankarske Liste za celotni razvoj, katere nosilec je. »Smo skupina neodvisnih občanov, ki imamo radi naše kraje in ljudi. Izhajamo iz različnih prepričanj, skupne pa so nam vrednote poštenega in odprtega delovanja ter sodelovanja med različnimi skupinami in posamezniki,« so poudarili na predstavitvi.

Simončiča veseli, da so v minulih dobrih dveh letih uspeli umiriti pregrete politične strasti in konflikte ter najti način za sodelovanje in dialog. Tudi delo občinske uprave teče usklajeno in strokovno, kar se je pokazalo v dobro pripravljenih projektih in uspešnem črpanju nepovratnega denarja iz države in Evrope, tega je bilo za dobre 3,8 milijone evrov. Poudarja, da je sprejeti proračun za leto 2023 razvojno naravnan, številni projekti že tečejo, nekateri so tik pred začetkom, med njimi sta osrednja gradnja novega mostu čez Krko v Mršeči vasi in nove športne dvorane v Šentjerneju.

Kot je dejal, svojo pozornost usmerja na vsa ključna področja. Med pomembnejšimi pridobitvami preteklega mandata je izpostavil novo obrtno cono v Šentjerneju, odkup koncesije za čiščenje odpadnih voda s čistilno napravo, izgradnjo več kanalizacijskih sistemov po občini, ureditev številnih cestnih odsekov, energetsko sanacijo obeh osnovnih šol, pridobitev koncesije za domsko oskrbo starejših in gradnjo doma starejših v Šentjerneju, ki ga naj bi investitor začel graditi v začetku leta 2023, vpeljavo brezplačnih prevozov za starejše, ohranitev Muzeja na prostem Pleterje na obstoječi lokaciji, ki je že deležen tudi investicijskega vzdrževanja, podporo gasilskim društvom, sporazum z Direkcijo za vode za protipoplavne ukrepe ob potoku Kobila …

V programu razvoja v prihodnje pa je Simončič med drugim navedel pripravo dokumentacije za vzhodno šentjernejsko obvoznico, iskanje novih vodnih virov, širjenje kanalizacijskega omrežja, izdelavo protipoplavne študije ob potoku Pendirjevka, kjer bi umestili tudi vodni zadrževalnik, prenovo nogometnega igrišča z umetno travo in razsvetljavo ter atletske proge v Šentjerneju, vključitev v mrežo paliativne oskrbe starejših …

M. Ž.