FOTO: Kdo je napravil Vidku vrtec?

13.11.2022 | 14:00

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Šentvid pri Stični - V Šentvidu pri Stični so včeraj popoldne odprli nov, osemoddelčni vrtec Videk, ki so za zgradili v rekordnih osmih mesecih. Po besedah župana Ivančne Gorice Dušana Strnada gre za zelo pomembno naložbo, saj bodo s tem zagotovili mesto vsem otrokom, ki ga potrebujejo. Trenutno je bilo namreč v občini v vrtec vpisanih več otrok, kot so jih lahko sprejeli.

V novem vrtcu bodo svoje mesto našli otroci iz šolskega okoliša Šentvid pri Stični in tudi nekaj otrok iz bližnjih krajev v občini, ki do zdaj niso dobili mesta.

Vrtec v bližini gasilskega doma v Šentvidu pri Stični je zgradilo podjetje GPI Tehnika, ki je na razpisu občine oddalo najugodnejšo ponudbo. Ima dve etaži z osmimi oddelki, kuhinjo, upravo in večnamensko-športno igralnico. Zunaj so uredili otroško igrišče z igrali. Objekt je skoraj nič energijski, ogrevan s toplotno črpalko.

Sama gradnja je bila za občino velik logističen, predvsem pa finančni zalogaj. Vrtec je stal okoli 5,5 milijona evrov, od česar so 1,5 milijona dobili od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter iz Eko sklada.

Po županovih besedah se število prebivalcev v občini Ivančna Gorica nenehno povečuje, zato morajo stalno graditi ali obnavljati šole in vrtce. Na področju vrtcev v prihodnjih letih načrtujejo gradnjo novega vrtca na Krki in v Ivančni Gorici. "Dela torej zagotovo ne bo zmanjkalo," je še dodal.

Branka Kovaček, ravnateljica Vrtca Ivančna Gorica, ki ga sestavlja 44 oddelkov I. in II. starostnega obdobja z nekaj več kot 800 otroki, je ob odprtju povedala, da se je z novim vrtcem razširila in dopolnila dobro organizirana mreža predšolske vzgoje v občini. Enote Vrtca Ivančna Gorica so razpršene po sedmih krajevnih skupnostih, skupno pa na 10 lokacijah. Vrtec Videk, ki je vrata za malčke odprl 2. novembra, je največja enota ivanškega vrtca. V svoje rumeno – zelene igralnice pa bo sprejel do 150 predšolskih otrok, ki bodo imeli obilo priložnosti za igro, ustvarjanje, raziskovanje, gibanje in učenje, tako v stavbi vrtca, kakor tudi na zunanjih površinah in v širši okolici. Povedala je, da so ustvarjalci stavbe o vsem dobro razmislili, saj so prostori veliki, svetli in ponujajo zdravo in prijetno bivanje otrok.

Novo zgrajeni vrtec Videk je ime dobil po znani pravljici Frana Levstika Kdo je napravil Vidku srajčico in se ujema tudi z imenom kraja Šentvid.

Odprtje spremljal bogat program šentviških ustvarjalcev

Otroško razigran program so sooblikovali otroci Vrtca Ivančna Gorica, Enota Čebelica Šentvid pri Stični, z uprizoritvijo glasbeno-igrane točke Gradimo vrtec, v kateri so otroci prikazali nastanek novega vrtca in v kateri so nastopali vsi pomembni akterji pri gradnji vrtca, od župana, ravnateljice do vodje gradbišča. Pod taktirko Simone Zvonar je nastopil še Otroški pevski zbor OŠ Ferda Vesela skupaj s skupino Čuki, Pevski zbor vzgojiteljic Vrtca Ivančna Gorica, Otroška folklorna skupina Vidovo, na prizorišče pa so že pred prireditvijo obiskovalce pospremili zvoki Godbe Stična.

Ob zaključku slovesnosti je novo stavbo vrtca in vse prihodnje delo v njej blagoslovil domači župnik Izidor Grošelj. Mladi člani PGD Šentvid pri Stični so s pomočjo vaje »z vedrovko« pomagali najti škarje za prerez slavnostnega traku. Po prerezu traku in preletu letal domačega Letalskega kluba Šentvid je sledil ogled novih prostorov, nato pa se je druženje nadaljevalo pod prireditvenim šotorom. Na novo urejenem dvorišču gasilskega doma so za zabavo skrbeli člani skupine Čuki in Ribič Pepe. S praznično torto, ki je bila darilo družine Kenda in podjetja Berryshka, pa je Vrtec Ivančna Gorica obeležil tudi 25-letnico samostojnega delovanja.

M. K.

