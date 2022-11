Nataša Pirc Musar zmagala

13.11.2022 | 19:40

Veselo vzdušje v štabu Nataše Pirc Musar (Foto: Novice Svet24)

Slovenija je dobila prvo predsednico republike v zgodovini. Nataša Pirc Musar je namreč v današnjem drugem krogu predsedniških volitev po neuradnih izidih po večini vseh preštetih glasovnic s 53,98 odstotka glasov premagala protikandidata Anžeta Logarja, ki je prepričal 46,02 odstotka volivcev.

Volitev se je udeležilo 51,22 odstotka volivcev.

Kot kažejo delni neuradni izidi po več kot 90 odstotkih preštetih glasovnicah z današnjega glasovanja, je za Pirc Musarjevo glasovalo 429.399 volivk in volivcev, za Logarja pa 366.144.

Današnjega drugega kroga volitev se je po zadnjih neuradnih podatkih udeležilo 51,22 odstotka volivcev, ki so oddali 804.380 glasovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 804.380, neveljavnih pa 8837.

Na končne izide volitev bo sicer treba počakati še dober teden. V ponedeljek bodo namreč danes oddanim glasovom prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije - na ta način so lahko glasovali volivci v domovih za ostarele, bolnišnicah in zaporih. Teden dni pozneje pa bodo prešteli še glasovnice iz tujine.

Ko bodo prešteti vsi glasovi, bodo tudi znani končni izidi glasovanja, ki pa še ne bodo uradni. Postopek ugotavljanja uradnega izida prvega kroga volitev mora biti končan do 29 novembra.

Novoizvoljena predsednica bo petletni mandat nastopila 23. decembra, saj se aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju mandat izteče dan prej. Še prej bo zaprisegla pred državnim zborom.

Na tokratnih volitvah je Slovenija novo predsednico dobila v drugem krogu, saj v prvem krogu 23. oktobra nihče od sedmerice kandidatov ni dobil več kot 50 odstotkov glasov. Največ glasov je v prvem krogu sicer dobil Logar, za katerega je volilo 33,95 odstotka volivcev, za Pirc Musarjevo na drugem mestu pa je jih glasovalo 26,88 odstotka. Poleg njiju se je za položaj predsednika republike potegovalo še pet kandidatov, in sicer Milan Brglez, Vladimir Prebilič, Sabina Senčar, Janez Cigler Kralj in Miha Kordiš.

Nova predsednica Slovenije Pirc Musar: Garala bom za temeljne človekove pravice in demokracijo

Novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar je izjavi v medijskem središču po rokovanju s protikandidatom Anžetom Logarjem dejala, da so ljudje na demokratičnih volitvah z demokratično večino povedali, kakšno Slovenijo si želijo. Napovedala je, da bo garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in demokracijo.

Pirc Musarjeva se je zahvalila volivcem, ki so danes odšli na volitve, še posebej tistim, ki so glasovali zanjo. Svojemu kandidatu Anžetu Logarju je čestitala in mu zaželela vso srečo na njegovi nadaljnji poti. "Pet mesecev sva preživela skupaj, nekako sem ga na nek način začutila kot prijatelja. Dokazala sva Sloveniji, da se da spoštljivo komunicirati. Mislim, da to Slovenija pričakuje od državnikov, od politikov. Iskreno upam, da bo Anže Logar zadržal to retoriko. Slovenija potrebuje takšne ljudi, potrebuje takšne politike," je prepričana.

Zahvalila se je tudi vsem tistim, ki so glasovali za Logarja. "Slovenija ni volilni listič, Slovenija ni politična stranka. Slovenija je en čudovit mozaik različnosti, ki lahko zaživi v vsej svoji lepoti zgolj in izključno takrat, kadar bomo čisto vsi dali maksimalno, kar lahko damo, za našo domovino," je poudarila.

Kot je dejala nova predsednica republike, bo ponosno vstopila v predsedniško palačo z zaupanjem, ki so ji ga dali volivci. "Potrudila se bom, da bom resnično predsednica vseh, da bom garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in za demokracijo. Maksimalno se bom potrudila, da se bomo vsi skupaj v politiki poenotili o strateških temah," je napovedala.

Ob tem je pojasnila, da je za kakovostno javno zdravstvo in za vse vrste varnosti, saj da je človekova varnost tista, ki ji je blizu. "Bolj kot bo človek varen, manj kot bo revnih, manj bo socialnih težav, manj bo kriminala v naši državi," je dejala.

"Želim si, da Slovenija postane država, kjer bodo starejši preskrbljeni in slišani, kjer bodo mladi želeli ostati. Želim si Slovenijo, kjer se bomo bolj zavedali, da nas čakajo hudi časi zaradi podnebnih sprememb. Mladi nam zdaj na politična ramena nalagajo odgovornost, da poskrbimo za naš planet, da bodo naše naslednje generacije, torej naši otroci, živeli v zdravem in čistem okolju," je pojasnila.

Klakočar Zupančičeva verjame v tvorno sodelovanje s Pirc Musarjevo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je ob objavi prvih delnih izidov drugega kroga predsedniških volitev pridružila najverjetnejši zmagovalki Nataši Pirc Musar v njenem štabu. Kot pravi, je izjemno počaščena, da je lahko "prva čestitala prvi predsednici republike". Verjame v tvorno sodelovanje Pirc Musarjeve z zakonodajno vejo oblasti.

Klakočar Zupančičeva, sicer tudi podpredsednica Gibanja Svobode, je ob tem tudi zanikala, da bi bile med Gibanjem Svoboda in predsedniško kandidatko iskre. Po njenih besedah sta tako Milan Brglez, ki ga je Gibanje Svoboda podprlo v prvem krogu predsedniških volitev, kot Pirc Musarjeva izjemna človeka in strokovnjaka vsak na svojem področju, da si oba "zaslužita vse spoštovanje, tudi zato, ker sta se spustila v to bitko, ki je včasih lahko tudi težka za kandidate". "Izražam svoje občudovanje in spoštovanje do obeh in verjamem, da bosta oba sedaj vsak na svojem področju delala vse najboljše za Slovenijo, gospod Brglez kot evropski poslanec in gospa Pirc Musar kot predsednica republike Slovenije," je dejala.

Predsednica DZ od najverjetnejše bodoče predsednice republike pričakuje tvorno sodelovanje s poslanskimi skupinami. Spomnila je na izjavo Pirc Musarjeve, da bi se rada srečala tudi s predsedniki vseh parlamentarnih strank. "Verjamem, da se bo trudila za nek konsenz, verjamem pa tudi, da bo, če bo treba tudi ostro, opozarjala, če bo oblast skrenila s tiste poti, na kakršni mora biti demokratična, moderna ustavna država," je dejala.

Klakočar Zupančičeva verjame, da bo sodelovanje s predsednico republike tvorno za celotno zakonodajno in tudi za izvršilno vejo oblasti. "Verjamem, da bomo naredili Slovenijo boljšo, prijaznejšo, strpnejšo, vključujočo in uspešno," je še dodala.

Na vprašanje, kaj pričakuje od kandidata Anžeta Logarja, ki se v primeru današnjega poraza na volitvah vrača v parlament, pa je Klakočar Zupančičeva dejala, da je vesela, da se vrača v parlament, "v svoji predsedniški kampanji je zagovarjal vrednote, kot so spoštovanje, vključevanje drugače mislečih, spoštovanje ustavnosti in zakonitosti, spoštovanje ustavne države, spoštovanje ustavnega sodišča, sloga in združevanje". "Seveda od njega pričakujem, da bo vse te vrednote, ki jih je naštel, dosledno uveljavljal kot poslanec poslanske skupine SDS," je dejala predsednica DZ.

Kot je še dodala, je vesela, da se je Slovenija odzvala pozivu "gremo na volitve". "Prav je, da so šli ljudje na volišča, da so izrazili svojo voljo," je navedla.

Golob: Izvolitev Pirc Musarjeve dokaz, da državljani želijo spoštovanje temeljnih prvin demokracije

Predsednik vlade Robert Golob je novi slovenski predsednici Nataši Pirc Musar po več kot 95 odstotkih preštetih glasov čestital za zmago na predsedniških volitvah. Premier je dejal, da je izvolitev dokaz, da si državljanke in državljani želijo živeti v državi, v kateri bodo spoštovane temeljne prvine demokracije, so sporočili z njegovega kabineta.

"Spoštovana predsednica, volivke in volivci so vas izbrali za predsednico Republike Slovenije. Čestitam vam ob izvolitvi, ki je dokaz, da si državljani in državljanke želijo živeti v državi, v kateri bodo spoštovane temeljne prvine demokracije: človekove pravice, vladavina prava, neodvisni mediji, svoboda in spoštljiv dialog. Prepričan sem v najino dobro sodelovanje pri naslavljanju skupnih izzivov prihodnosti in krepitvi odprte, vključujoče družbe, ki v ospredje postavlja solidarnost in povezovanje ter v skupna prizadevanja za razvoj države v dobrobit vseh. Srečno predsednica," se glasi Golobovo sporočilo.

Odhajajoči predsednik Pahor Pirc Musarjevo za torek povabil na pogovor

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v telefonskem pogovoru čestital novoizvoljeni predsednici republike Nataši Pirc Musar, ji zaželel uspešno delo in jo v torek povabil na pogovor v predsedniško palačo, so zapisali na Twitterju odhajajočega predsednika.

Dodali so tudi, da je Pahor prav tako čestital protikandidatu Pirc Musarjeve v drugem krogu Anžetu Logarju, posebej za njegov povezovalni nagovor ljudem po volitvah.

Logar: Slovenija bolj kot kadarkoli potrebuje predsednico vseh

Anže Logar, ki mu v drugem krogu predsedniških volitev ni uspelo prepričati večine volivcev, je v izjavi v medijskem središču čestital nocoj izvoljeni prvi predsednici republike Nataši Pirc Musar. Želi si, da bo delovala povezovalno in da bo predsednica vseh. "To Slovenija sedaj potrebuje še bolj kot kadarkoli do sedaj," je dejal.

Večji del izjave je Logar namenil svoji nasprotnici v drugem krogu predsedniških volitev. Po njegovi oceni je Pirc Musarjeva med volilno kampanjo, ki ni bila lahka, trdo garala. "Med kampanjo so jo že odpisali, a je vztrajala, tako kot jaz, ni se dala in danes je zmagala," je dejal.

Imata različne poglede, verjame pa, da je slišala njegovo ključno sporočilo o sodelovanju in pričakovanju, da bo predsednica vseh. Želi si namreč, da bo Pirc Musarjeva delovala povezovalno. "V interesu nas vseh je, da imamo dobro predsednico," je poudaril.

Pirc Musarjeva bo po njegovi oceni dobra predsednica, če bo prisluhnila vsem. "Potem bo imela našo podporo pri premoščanju razlik, tistih razlik, ki nam jemljejo veter iz jader. Razlike med nami so in bodo, ampak to ne sme biti ovira, da nismo enotni pri iskanju skupnih rešitev. Zato pozivam vse tiste, ki ste glas oddali meni, da čestitate tudi prvi slovenski predsednici," je dejal.

Ob tem se je zahvalil vsem volivcem, ki so mu danes namenili glas podpore. "Več kot 350.000 volivcev nas je glasovalo za. Že dolgo ni bilo toliko pozitivizma v slovenski politiki. Velika množica nas je jasno in glasno sporočila, da je sodelovanje edina prava pot za našo prihodnost, to je velik kapital za naprej," je ocenil.

Zahvalil se je tudi svoji družini in ekipi. "Bili smo vsi zanesenjaki. Verjeli smo in še vedno verjamemo v idejo sodelovanja. Z idejo smo prodrli, z zmago pač ne," je dejal.

V 23 letih politike se je, kot je izpostavil, marsičesa naučil, tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. "Danes smo na začetku nečesa velikega," je sklenil izjavo v medijskem središču, po kateri pa ni odgovarjal na vprašanja novinarjev.

46-letni Logar je sicer kandidiral s podporo volivcev ter strank SDS in SLS. Po prvem krogu predsedniških volitev so ga podprli tudi v NSi.

Po mnenju Fajonove se z izvolitvijo Pirc Musarjeve za predsednico republike krepijo vrednote socialne demokracije

Novoizvoljeni predsednici republike Nataši Pirc Musar je čestitala tudi predsednica SD Tanja Fajon. "Vrednote socialne demokracije se krepijo," je ob tem dodala predsednica vladne stranke, ki je Pirc Musarjevi izrekla podporo po prvem krogu volitev.

Fajonova, ki je sicer tudi zunanja ministrica, je na Twitterju ob čestitki Pirc Musarjevi zapisala tudi, da se veseli sodelovanja. "2022 bo zapisano v zgodovino. Ženske prvič v zgodovini države zasedamo tri pomembne položaje," je zapisala in ob tem poleg položaja predsednice republike in položaja zunanje ministrice, ki ga zaseda sama, navedla še položaj predsednice DZ, na katerem je Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda. "Vrednote socialne demokracije se krepijo," je dodala.

Čestitko je na Twitterju objavila tudi stranka SD. "Iskreno čestitamo novoizvoljeni prvi predsednici republike Slovenije. Verjamemo, da bo zastopala vse državljanke in državljane doma in v tujini ter se odločno zavzemala za demokratično, spoštljivo, odprto in človekovim pravicam zavezano Slovenijo," so zapisali.

V imenu stranke pa je Pirc Musarjevi v štabu čestital še vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. Kot je dejal, so tudi Socialni demokrati zadnjih štirinajst dni Pirc Musarjevo podpirali na terenu in so zadovoljni z doseženim rezultatom.

O tem, da bosta kot kaže, dve najvišji funkciji v državi zdaj zasedali ženski, pa je Prednik dejal, da se očitno tudi v slovenski politiki "trend obrača in to, da smo dobili prvo predsednico, je lahko samo dobro". Vodja poslancev SD se sicer tudi na parlamentarni ravni nadeja dobrega sodelovanja in sprejemanja "skupnih odločitev v dobrobit vseh državljanov".

Balažic novi predsednici republike zaželel obilo zdrave pameti

V SLS, ki je v predsedniški tekmi podprla kandidata Anžeta Logarja, nad rezultatom niso razočarani. "Ljudje so povedali, kakor so povedali. V demokraciji je to normalno in to sprejemamo," je za STA dejal predsednik SLS Marko Balažic. Novi predsednici Nataši Pirc Musar želi "obilo zdrave pameti in blagoslova, da bo znala povezovati vse Slovence".

Balažic je Logarju čestital za dobro bitko. "Žal se na koncu ni izšlo, ampak tako je v demokraciji," je dejal.

Poleg SLS je Logarja, ki je kandidaturo sicer vložil s podpisi volivcev, podprla tudi SDS, v drugem krogu pa tudi NSi. Na vprašanje, kaj današnji rezultat pomeni za desni pol politike, je Balažic dejal, da rezultat ni slab.

"Vidimo, da so razmerja moči precej blizu. Mogoče se lahko ob kakšni drugi priložnosti ta razmerja hitro nagnejo na drugo stran. Mislim, da je to dobra osnova in dobra motivacija za naprej, da lahko delamo in bomo delali," je dejal.

Institut 8. marec: Izbira med predsedniškima kandidatoma je bila jasna

Na rezultat današnjih predsedniških volitev so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Po njihovem mnenju so volivci z izvolitvijo Nataše Pirc Musar za prihodnjo predsednico države jasno povedali, kakšne Slovenije si želijo. Še večja preizkušnja pa bo po njihovem mnenju referendum o vladni noveli zakona o RTVS, o katerem bomo odločali 27. novembra.

Po besedah direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač se je na predsedniških volitvah znova pokazalo, da "ljudje niso neumni in da razumejo, kaj se je v Sloveniji dogajalo v zadnjih dveh letih". Tudi izbira med kandidatoma predsedniških volitev je bila po njenem mnenju jasna.

"Volivci so izbirali med sicer ekonomsko desno kandidatko, ki podpira pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in ki zagovarja vladavino prava, ter kandidatom iz avtoritarne stranke, ki se je pretvarjal, da je nekaj drugega," je poudarila v nocojšnji izjavi za medije.

Še večja preizkušnja za volivce bo po mnenju inštituta referendum o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). V inštitutu si želijo, da bi se državljani referenduma udeležili vsaj tako množično, kot so se lanskega referenduma o vodah, in da se s tem enkrat za vselej, dokončno postavijo na stran javne medijske hiše, novinarstva in delovnopravnih standardov zaposlenih na RTVS.

V inštitutu državljane ob tem pozivajo, da se v čim večjem številu udeležijo tudi lokalnih volitev prihodnjo nedeljo. Tudi na lokalni ravni je veliko težav, z udeležbo na volitvah pa to lahko spremenimo, menijo.

Mesca veseli današnja zmaga vrednot demokracije, dialoga in odprte družbe

Koordinator Levice Luka Mesec je na družbenem omrežju Twitter čestital Nataši Pirc Musar za izvolitev na funkcijo predsednice republike. Veseli ga, da smo končno dobili prvo predsednico države in da so na volitvah zmagale vrednote demokracije, dialoga, svobodne in odprte družbe. Pirc Musarjevi je čestitala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Mesec je ob tem povabil še k udeležbi na glasovanjih tudi naslednji dve nedelji, na lokalnih volitvah in referendumih. "Kjer potrebujemo glas trikrat za, da bo lahko vlada v polnosti uresničila svoje zaveze glede stanovanj, podnebja in digitalizacije," je zapisal.

Vrečko je prav tako na Twitterju zapisala, da bo dodatna zmaga za predsednico in slovenski jezik, ko jo bodo vsi dosledno začeli naslavljati s "predsednica in ne ženska predsednica". "Vsaj dokler ne bodo njenih kolegov nagovarjali z 'moški predsednik' oz. nekdanji predsednik," je dodala.

Poslanec Levice Miha Kordiš, ki je tudi kandidiral na volitvah za predsednika republike, a se ni uvrstil v drugi krog, pa je na Facebooku zapisal, da je mandat jasen in izrekel čestitke novi predsednici. Tudi Kordiš je ob tem pozval k udeležbi na prihajajočih glasovanjih "za", tako na referendumih kot na lokalnih volitvah.

