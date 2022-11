Poskus uboja v Novem mestu: ženo našli hudo poškodovano

17.11.2022 | 11:35

Policisti so bili sinoči obveščeni, da naj bi v stanovanjski hiši v Novem mestu moški poskušal ubiti zakonsko partnerko. Žensko so hudo poškodovano odpeljali v bolnišnico, 45-letnemu osumljencu pa so odvzeli prostost in ga bodo po zaključeni preiskavi s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Po prejetem obvestilu so bili na kraj dogodka napoteni policisti in reševalci, ki so hudo poškodovano žensko oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Ob prihodu policistov osumljenca ni bilo na kraju dogodka, zato so nemudoma stekle aktivnosti za njegovo izsleditev. Osumljenec se je že čez nekaj minut sam zglasil na policijski postaji, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policisti so mu odvzeli prostost in na kraj poklicali reševalce, ki so mu oskrbeli lažje poškodbe.

Ogled kraja kaznivega dejanja je vodil dežurni preiskovalni sodnik skupaj z dežurno državno tožilko. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Osumljenca bodo po zaključeni preiskavi s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so še zapisali.

Vlom

V Sevnici je včeraj med 13. in 22.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Trčila v betonsko ograjo



Nekaj pred 19.30 se je zgodila prometna nesreča v Žužemberku. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v betonsko ograjo ob stanovanjski hiši. Povzročiteljica in potnica v njenem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovali. Policisti bodo voznici zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Trk na cesti Novo mesto - Metlika

Nekaj pred 14. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Hrastom pri Jugorju in Suhorjem. Zanjo je odgovorna 62-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčila v avtomobil 37-letnega voznika, ki je zavijal levo, na lokalno cesto. Policisti so še ugotovili, da 37-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili dva državljana Maroka, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Gregovce, Obrežje, Loče, Zaloke, Dobova, Župelevec) izsledili in prijeli 45 državljanov Rusije, 13 državljanov Indije, 13 državljanov Kube, 11 državljanov Maroka, štiri državljane Afganistana, tri državljane Iraka in dva državljana Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma in tatvin. Sevniški policisti so osumljencu kaznivega dejanja nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.