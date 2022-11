Dolenjski derbi Trebanjcem, remi v Ribnici

19.11.2022 | 09:30

Fotografije s tekme Krka : Trimo (tudi spodaj v fotogaleriji): MRK Krka

V petek sta bili v okviru devetega kroga rokometne Lige NLB odigrani uvodni dve tekmi. Dvoboj v Ribnici, kjer so se gostitelji srečali z Mariborom Branikom, se je končal z remijem (23:23), dolenjski derbi v Trebnjem pa so dobili rokometaši domače zasedbe (39:37).

V soboto bodo Koprčani gostili Krško, Gorenje Velenje čaka pot v prestolnico, v Ivančni Gorici pričakujejo Celjane, Ormožani pa bodo gostovali v Dobovi. V nedeljo sledi še srečanje med Škofjeločani in Slovenjgradčani.

LIGA NLB, 9. KROG

Petek, 18. novembra

RK TRIMO TREBNJE : MRK KRKA 39:37 (21:17)

Radojković 8, Horvat 6; Knavs 8 (6), Lončar in Kukman po 7.

STATISTIKA

Varovanci Uroša Zormana po tesnem slavju v domači dvorani ostajajo na vrhu lestvice. Na deveti tekmi so vpisali osmo zmago in se začasno Celjanom odlepili na dve točki. Krka kljub četrtemu porazu ostaja peta z desetimi točkami. Gostitelji so se na dolenjskem derbiju dolgo mučili s Krko, ki v Trebnje ni prišla z izobešeno belo zastavo. Petouvrščeno moštvo državnega prvenstva je odlično začelo in dolgo vztrajalo v vodstvu, nazadnje pri 11:10. Vseeno pa je zaključek prvega dela pripadel domačim. Ti so z delnim izidom 6:3 v zadnjih šestih minutah na odmor odšli s +4, v drugem delu pa je prednost še nekoliko narasla. Svoje povprečje po doseženih zadetkih na tekmi v Ligi NLB so domači presegli že v 46. minuti, ko je s sedmih metrov za 33:26 zadel Filip Glavaš. Kljub izdatni prednosti se gosti iz Novega mesta niso predali, s tremi zaporednimi goli so najprej znižali na 32:36 ter zaigrali še bolj čvrsto v obrambi ter pretili do zadnjih trenutkov tekme. Dobro minuto pred koncem je Jernej Avsec znižal na 36:37, tekmo pa je nato na drugi strani s svojim petim zadetkom dokončno odločil Vid Miklavec.

Najboljši strelec domačih je bil Mihajlo Radojković z osmimi goli, šest jih je dodal Gašper Horvat. Na drugi strani je bil s prav tako osmimi goli najbolj učinkovit Uroš Knavs, šest jih je dal s sedmih metrov. Sedem zadetkov sta za goste dosegla še Vladan Lončar in Tilen Kukman.

Rokometaše Trima Trebnjega v naslednjem krogu čaka gostovanje v Ormožu, medtem ko bo Krka dan kasneje gostila Urbanscape Loko.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Knavs, rokometaš Krke: "Zavedali smo se, da so Trebanjci v minulih dnevih imeli naporen ritem, saj so igrali proti zelo zahtevnim tekmecem. Obakrat so vknjižili zmago, vidi se, da so v izjemni formi. Pritiska derbija nismo čutili. V Trebnje smo prišli odigrat sproščeno, borbeno tekmo. Nekaj časa smo bili skupaj, potem pa se je pri Trebanjcih poznala daljša klop. Na koncu so nam tudi pošle moči, tako da preobrata na žalost nismo mogli narediti. Nimamo si kaj očitati, odigrali smo dobro tekmo, zdaj pa gledamo naprej, gremo v novim zmagam naproti."

Filip Glavaš, rokometaš Trima Trebnjega: "Mislim, da smo nadzorovali sam potek tekme. Vodili smo celo za sedem golov, na koncu pa nam je na žalost zmanjkalo osredotočenosti. Na srečo smo se v končnici tekme zbrali, zbrali nekaj ključnih obramb, zadeli pomembne strele in si priborili novi dve točki."

RD RIKO RIBNICA : RK MARIBOR BRANIK 23:23 (11:11)

Grebenc 7, Žagar 5; Planinšek 6, Kačičnik 4.

Igralec tekme: Denis Strašek (RK Maribor Branik)

STATISTIKA

Rokometaši iz dežele suhe robe so na osmi tekmi v sezoni prvič remizirali ter zapravili priložnost za začasni skok na tretje mesto. V primerjavi s tekmeci bodo imeli po devetem krogu tekmo manj, za prvim Trimom Trebnjem pa zaostajajo tri točke. Mariborčani ostajajo pri dnu, a so prekinili niz štirih porazov ter zabeležili drugi remi v sezoni. S štirimi točkami so začasno skočili na 12. mesto. Od samega začetka izenačen obračun ni postregel z številnimi zadetki, je moral pa že v 20. minuti pod predčasno prho Simon Razgor zaradi neposrednega rdečega kartona. Semafor je v 24. minuti kazal 7:6 v korist gostov, do polčasa pa sta oba napada strnila vrste in ga zaključila s po 11 zadetki. Tudi v drugem delu je bila tekma izenačena, prvi pa so v 47. minuti za dva gola povedli Ribničani po golu Jana Grebenca za 18:16. Mariborčani se niso dali, šest minut pred koncem je Vid Kačičnik izenačil na 21:21, a so nato domači z dvema zaporednima zadetkoma znova povedli za dva. Še enkrat so se gosti vrnili in po zadetkih Anžeta Blagotinška ter Nejca Planinška najprej izenačili na 23:23, po neuspešnem napadu domačih pa so imeli celo priložnost za zmago, a jo zapravili.

Pri domačih je Grebenc dosegel sedem golov, pri gostih pa je bil s šestimi najbolj učinkovit Planinšek.

Ribničani bodo v desetem krogu naslednjo nedeljo gostovali v Celju, Mariborčane pa že v sredo čaka dvoboj v Krškem.

IZJAVI PO TEKMI

Jan Grebenc, rokometaš Rika Ribnice: "To so tekme, na katerih je vloga favorita na naši strani, saj smo si to prislužili s preteklimi predstavami. A to moramo upravičiti. Ni dovolj, da se samo pojavimo na igrišču in si s tem priigramo zmago. Gostje so bili tokrat sproščeni, saj niso imeli kaj izgubiti in mislim, da so zasluženo osvojili točko. Glave gor. Mislim, da nas čez teden dni čaka lepa tekma v Celju. Tam bo situacija obratna, saj bodo v vlogi favorita gostitelji in mi posledično bolj sproščeni, zato bomo nove točke iskali v Celju."

Denis Strašek, vratar Maribora Branika: "Celotna tekma je bila zelo izenačena. Borili smo se od prve do zadnje sekunde. V prvem polčasu mi soigralci z odlično obrambno predstavo zelo pomagali, zato sem zbral veliko obramb. V drugem polčasu pa smo nekoliko padli, a smo to z željo in borbenostjo nadoknadili ter zasluženo prišli do točke na zahtevnem gostovanju v Ribnici."



* Izidi, 9. krog:

- petek, 18. november:

Riko Ribnica - Maribor Branik 23:23 (11:11)

Trimo Trebnje - Krka 39:37 (21:17)

- sobota, 19. november:

18.00 Koper - Krško

18.30 LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško

19.00 Dobova - Jeruzalem Ormož

- nedelja, 20. november:

18.00 Urbanscape Loka - Slovenj Gradec

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 9 8 0 1 305:229 16

2. Celje Pivovarna Laško 8 7 0 1 254:219 14

3. Gorenje Velenje 8 6 1 1 249:208 13

4. Riko Ribnica 8 6 1 1 232:224 13

5. Krka 9 5 0 4 264:250 10

6. Slovenj Gradec 8 4 1 3 237:240 9

7. Urbanscape Loka 8 3 2 3 214:222 8

8. Sviš Ivančna Gorica 7 1 4 2 184:201 6

9. Jeruzalem Ormož 8 3 0 5 210:241 6

10. Koper 8 2 1 5 223:225 5

11. LL Grosist Slovan 8 1 2 5 225:236 4

12. Maribor 9 1 2 6 232:262 4

13. Dobova 8 2 0 6 212:242 4

14. Krško 8 0 2 6 210:252 2

STA; M. K.



Galerija