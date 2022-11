Krka še sedmič zapored

19.11.2022 | 09:00

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Nova KBM premagali Hopse Polzelo s 95:72 (18:25, 44:47, 68:63).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 150, sodniki: Majkič (Hrastnik), Lapanović (Novo mesto), Milanović (Kranj).

* Krka: Stergar 5 (2:2), Cerkvenik 11 (6:8), Stipčević 3, Stavrov 11, Vucić 13 (5:6), Jurkovič 12 (1:2), Spasojević 13 (8:8), Špan 24 (1:1), Škedelj 3.

* Hopsi Polzela: Besedić 12, Glavan 12 (1:1), Vranjkovič 11 (2:2), Grušovnik 4, Goltnik 4, Jošt 2, Vasilić 10 (2:2), Pelko 17 (9:10).

* Prosti meti: Krka 23:27, Hopsi Polzela 14:15.

* Met za tri točke: Krka 12:37 (Špan 3, Jurkovič 3, Stergar, Cerkvenik, Stipčević, Škedelj, Stavrov, Spasojević), Hopsi Polzela 6:24 (Besedić 4, Glavan, Vranjkovič).

* Osebne napake: Krka 20, Hopsi Polzela 26.

* Pet osebnih: Špan (33.), Glavan (33.), Stergar (34.), Pešak (36.).

Košarkarji Krke tudi po sedmem krogu ostajajo neporaženi v ligi Nova KBM. Na peti domači tekmi so premagali Hopse, ki so po treh zaporednih zmagah zdrsnili pod 50-odstotni izkupiček (3-4).

Čeprav je imel trener Krke Gašper Okorn na voljo le deset igralcev, so ti v drugem polčasu uveljavili svojo kakovost ter premoč pod obročema. Skok so dobili s 46:25, zadeli so 12 trojk in ob skoraj 70-odstotnem metu za dve točki drugi del dobili z 51:25.

Jan Špan je 17 od svojih 24 točk dosegel v prvem polčasu, Mate Vucić je ob stoodstotnem metu dosegel 13 točk (7 skokov, 4 podaje), 13 točk je dosegel tudi Radosav Spasojević, Robert Jurkovič pa je zadel tri trojke in imel najvišji +/- na tekmi (30).

Pri Hopsih je Jure Pelko dosegel 17 točk (met 4:12), po dvanajst pa sta jih prispevala Jure Besedić (trojke 4:6) in Ožbej Glavan.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Drugi polčas je realnost glede na sestavo enih in drugih. Prvi polčas pa je sramota z veliko začetnico, nekaj nedopustnega. Ne glede na to, koliko časa nismo igrali tekme. Ves čas smo čakali, da se bo nasprotnik premagal sam. Dobili smo 47 točk, za kar je enostavno škoda besed. To se nam nikakor ne bi smelo zgoditi, zame je to katastrofa. V drugem polčasu smo sicer zaigrali tako kot bi morali. Agresivno, z veliko teka, in potem je izid realen. Ne gre za podcenjevanje Hopsov, ampak tako pač je. Ne moremo pa si dovoliti, da prejmemo 47 točk v enem polčasu. Za to enostavno ne more biti nobenega pravega vzroka. Nikakršen reprezentančni premor ali kaj podobnega. Fante sem na to opozoril in smo s tem razčistili. Že prvi polčas bi morali odigrati tako kot drugega, potem pa le še povečevati prednost.«

Novomeščani bodo tudi naslednjo tekmo v DP igrali pred domačo publiko; 29. novembra bodo gostili Šentjur. Do takrat jih čakajo še tri preizkušnje na turnirju lige Aba 2 v Sarajevu.

* Izidi, 7. krog:

- petek, 18. november:

Krka - Hopsi Polzela 95:72 (18:25, 44:47, 68:63)

Rogaška - Helios Suns 70:86 (19:29, 39:42, 54:69)

Ilirija - Ggd Šenčur 68:95 (22:28, 45:56, 56:78)

- sobota, 19. november:

13.00 Šentjur - LTH Castings

- ponedeljek, 21. november:

18.00 Zlatorog Laško - Terme Olimia

* Lestvica:

1. Krka 7 7 0 639:507 14

2. Helios Suns 7 6 1 644:497 13

3. Ggd Šenčur 7 5 2 563:491 12

4. Šentjur 6 5 1 486:468 11

5. Rogaška 7 3 4 519:578 10

6. Hopsi Polzela 7 3 4 532:621 10

7. Ilirija 7 2 5 564:612 9

8. Terme Olimia 6 2 4 505:482 8

9. Zlatorog Laško 6 0 6 386:483 6

10. LTH Castings 6 0 6 441:540 6

