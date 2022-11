Posavci berejo skupaj že dvanajsto leto

Krško - Skupno se je v program letos aktivno vključilo preko sto bralcev, dobrih osemdeset pa si jih je prislužilo tudi literarno nagrado

Valvasorjeva knjižnica Krško je bila gostitelj že dvanajste zaključne prireditve Posavci beremo, ki ju ducat let prirejajo skupaj s Knjižnico Brežice in Knjižnico Sevnica.

V letošnjem letu so v okviru programa Posavci beremo skupaj brali leposlovna dela sedemnajstih slovenskih in enaindvajsetih tujih avtorjev, med štiridesetimi naslovi, ki so jih izpostavili, pa so jih lahko kar 18 brali tudi v elektronski obliki. Skupno se je v program aktivno vključilo preko sto bralcev, dobrih osemdeset pa si jih je prislužilo tudi literarno nagrado, ki so jo lahko prevzeli po zaključku uradnega dela večera. Direktorica Valvasorjeve knjižnice Urška Lobnikar Paunović se je vsem iskreno zahvalila in še posebej lepo pa pozdravila tiste, ki so se v Krško pripeljali iz Sevnice, Brežic ali drugih krajev ter jih povabila, da si ogledajo še ostale prostore nove knjižnice.

Paunovićeva je napovedala, da so se odločili, da bodo v sklopu programa Posavci beremo skupaj skupna tudi njihova nadaljnja srečevanja na uvodnih in zaključnih prireditvah. Izrazila je upanje, da se jih bodo bralci udeležili tudi v krajih, ki niso njihovi domači, ter si doživljajski dogodek z obiskom nekje drugje, kot so sicer vajeni, popestrili še malce drugače kot običajno.

Na zaključnem večeru so gostili avtorja, ki ni napisal romana, je pa soustvaril strip. Poleg stripa o Cankarju v letu 2018 je spisal besedilo tudi za strip o Plečniku; tega so Posavci brali letos in je izšel v poklon Plečnikovi 150. letnici rojstva. Pod slikovno podobo stripa je podpisan Zoran Smiljanič, tekst pa pripada dr. Blažu Vurniku. Vurnik, sicer zaposlen kot kustos v Mestnem muzeju Ljubljana, je Plečnika poglobljeno preučeval tudi skozi njegovo zapuščino in ga poskušal predstaviti na bolj oseben, življenjsko polnejši način. To mu je tudi na predavanju v Valvasorjevi knjižnici uspelo v polni meri. Med drugim je pripovedoval, kako je bil Plečnik navezan na les, ker je bil oče mizar, a se je pozneje zbal, da bo moral prekiniti študij na Dunaju, ko je umrl oče, in da bo moral on nadaljevati z mizarsko obrtjo, in kako zelo povezani so bili bratje in sestra, čeprav so si bili karakterno zelo različni.

