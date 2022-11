Policija hitela za žensko, ki je na AC vozila v napačno smer

V nedeljo okoli 23. ure so bili policisti obveščeni, da med Drnovim in Smednikom v smeri proti Ljubljani nekdo vozi v napačni smeri. OKC je o nevarni vožnji takoj obvestil policijske patrlulje, ki so vozilo izsledili in ustavili. Ugotovili so, da je 47-letna voznica peljala iz smeri Obrežja proti Ljubljani. Na odseku avtoceste v Dobruški vasi, kjer se izvajajo dela, je avtomobil obrnila in nadaljevala vožnjo proti Obrežju. Na območju Smednika je nato vozilo ponovno obrnila in nato v smeri Ljubljane vozila v nasprotni smeri. Pri tem je v Dobruški vasi na odseku, kjer se izvajajo dela, trčila v varovalno ograjo in kljub temu nadaljevala vožnjo v smeri Ljubljane. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo zoper kršiteljico na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali.

Da spremenjena prometna ureditev na tem avtocestnem odseku ob obnovitvenih delih marsikoga zmede, smo sicer v Dolenjskem listu že poročali.

Hudo poškodovan pešec

Včeraj nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna neseča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Kot danes poročajo s PU Novo mesto, je 49-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v 82-letnega pešca. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročiteljico nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Med 19. 11. in 21. 11. so na delovišču v Novem mestu neznanci vlomili v gradbiščni zabojnik in v dva avtomata za napitke in prigrizke. Ukradli so nekaj kovancev, z vlomom in tatino pa povzročili za okoli 2200 evrov škode.

V okolici Dolenjskih Toplic je nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo in izmaknil motorno žago in vrtalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 450 evrov škode.

Migranti: Irka prevažala Kubanca



Nekaj pred 22. uro so policisti na območju Dobove ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozila državljanka Irske. Med postopkom so ugotovili, da 60-letna voznica v vozilu prevaža dva državljana Kube, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Osumljenki so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Trnje) prijeli 40 državljanov Rusije, 17 državljanov Pakistana, šest državljanov Bangladeša, tri državljane Kube in državljana Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so, kot omenjeno, prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval pešec, nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

