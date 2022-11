Krčani do prve zmage v tej sezoni Lige NLB

24.11.2022 | 08:10

Foto: zajem slike

Krško - Rokometaši iz Krškega so v 10. krogu lige NLB premagali Maribor Branik s 25:20 (14:10).

* Športna dvorana, gledalcev 100, sodnika: Pukšič in Satler.

* Krško: Logar, Žitković, Kozole, Škafar, Sintič 9 (2), Sobotič 2, Romih 2, Grobelnik 1, Baznik 3, Resnik, Košir 1, Novak, Glaser, Švalj 4, Dosedla, Šibanc 3 (1).

* Maribor Branik: Zupančič, Lorger, Strašek, Planinšek 3, Jezernik 4 (1), Sok, Kovačec, Jerenec 7, Košec 1, Gregorič 1, Blagotinšek 1, Kačičnik 1, Budja 1, Razgor, Hedl 1, Grobelnik.

* Sedemmetrovke: Krško 5 (3), Maribor Branik 1 (1).

* Izključitve: Krško 12, Maribor Branik 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Zasedba iz Posavja je dosegla prvo zmago po vrnitvi na prvoligaško sceno. Po dveh neodločenih izidih proti Škofji Loki in Ivančni Gorici je bila njihova prva žrtev v tej sezoni zasedba iz Maribora.

Obračun ekip iz dna razpredelnice je bil izenačen le v uvodnih dvajsetih minutah. Pri izidu 8:8 so na parketu zagospodarili gostitelji in povsem zasenčili rokometaše iz štajerske prestolnice.

Gostitelji so se na veliki odmor odpravili z vodstvom štirih golov (14:10), v začetku drugega polčasa pa so zaigrali zelo poletno in učinkovito. V 38. minuti je njihova prednost že znašala devet golov (19:10) in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Posavju.

V domači ekipi sta blestela Marko Sintič in Luka Logar. Prvi je dosegel devet golov, drugi pa je zbral kar 17 obramb. V mariborski ekipi je bil najbolj učinkovit Filip Jerenec s sedmimi zadetki.

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu, mariborska pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

* Izidi, 10. krog:

- sreda, 23. november:

Krško - Maribor Branik 25:20 (14:10)

- petek, 25. november:

18.00 Koper - LL Grosist Slovan

19.00 Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje

19.00 Krka - Urbanscape Loka

20.00 Gorenje Velenje - Dobova

- sobota, 26. november:

19.00 Slovenj Gradec - Sviš Ivančna Gorica

- nedelja, 27. november:

16.00 Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 9 8 0 1 305:229 16

2. Celje Pivovarna Laško 9 8 0 1 289:240 16

3. Gorenje Velenje 9 7 1 1 285:237 15

4. Riko Ribnica 8 6 1 1 232:224 13

5. Krka 9 5 0 4 264:250 10

6. Slovenj Gradec 9 4 2 3 264:267 10

7. Urbanscape Loka 9 3 3 3 241:249 9

8. Koper 9 3 1 5 256:243 7

9. Jeruzalem Ormož 9 3 1 5 234:265 7

10. Sviš Ivančna Gorica 8 1 4 3 205:236 6

11. Dobova 9 2 1 6 236:266 5

12. LL Grosist Slovan 9 1 2 6 254:272 4

13. Maribor 10 1 2 7 252:287 4

14. Krško 10 1 2 7 253:305 4

STA; M. K.