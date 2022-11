Obnovljena dvorana in priznanja

26.11.2022 | 10:00

Priznanja krajevne skupnosti Velika Dolina so prejeli (z leve) Andrej Prišel, Vesna Godec in Društvo vinogradnikov Dolina Jesenice (na fotografiji predsednik Martin Kvartuh. Desno predsednik KS Velika Dolina Fredi Žibert.

Moški pevski zbor KUD Slavček in napovedovalka Rajka Križanac

Nastopili so tudi učenci in učiteljice Osnovne šole Velika Dolina. (Vse: foto M. L.)

Velika Dolina - Na Veliki Dolini so nedavno svečano predali v uporabo obnovljeno dvorano Prosvetnega doma.

Na prireditvi, ki so jo posvetili tudi še brežiškemu oktobrskemu občinskemu prazniku, so podelili priznanja krajevne skupnosti Velika Dolina. Ta so prejeli Andrej Prišel, Vesna Godec in Društvo vinogradnikov Dolina Jesenice.

V programu, ki ga je povezovala tajnica krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Rajka Križanac, so nastopili učenci in učiteljice Osnovne šole Velika Dolina, Moški pevski zbor KUD Slavček in KUD Mokriške vrane, slednji s svojo igralsko skupino Špil teater.

Zbrane sta nagovorila slavnostni govornik brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril izjemen pomen šole in vrtca za obstoj in razvoj kraja, in predsednik KS Velika Dolina Fredi Žibert (desno).

Z odrsko predstavo bodo dolinski igralci nastopili na domačem odru januarja, tokrat so obiskovalci lahko videli le del igre.

M. L.

