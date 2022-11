Krka le enkrat vodila in premagala Ggd Šenčur

26.11.2022 | 18:00

Foto: Liga Aba 2

Sarajevo - Košarkarji Krke so uspešno končali drugi turnir lige Aba 2 v Sarajevu. V slovenskem obračunu so po velikem preobratu v drugem polčasu premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 66:63 (14:27, 24:45, 47:59).

Novomeščani, ki so v zaključku prvega dela zaostajali že s 23 točkami razlike, so drugi del dobili z 42:18, zadnjo četrtino pa z 19:4. Prvič na tekmi so povedli 24 sekund pred koncem, ko je trojko za končni rezultat zadel Rok Stipčević.

Krka ima po petih tekmah prav toliko zmag, Ggd Šenčur pa ostaja na dnu razpredelnice z izkupičkom 0-5.

Pri Krki sta bila v napadu najbolj razpoložena Miha Škedelj z 18 točkami in Mate Vucić, ki jih je dosegel 16 (12 skokov). Za Ggd Šenčur je 12 točk zbral Dino Murić, dve manj pa Emir Ahmedović.

Gašper Okorn, trener Krke:

»Čestital bi svojim fantom za drugi polčas, v katerem smo vrnili. Verjeli smo, se nekoliko umirili in na koncu imeli tudi malo sreče, a brez tega ne gre. Ne bi bilo nezasluženo, če bi Šenčur dobil to tekmo. Na nek način mi jih je žal, saj so v prvem polčasu pa tudi proti Zlatiboru in Sutjeski, pokazali, da niso moštvo za dno lestvice. A to je šport, igra se 40 minut, na koncu smo potegnili pravo slamico in to je to. Kar se tiče prvega polčasa, se nikakor nismo mogli prilagoditi na sodniški kriterij niti na karkoli drugega, napadalno smo bili frustrirani. Smo nekajkrat že izgledali slabo, ampak tako kot danes v prvem polčasu še ne. Čeprav o tem ne smemo govoriti, pa bi vseeno dodal še nekaj, vsi bodo vedeli, za kaj gre. Določenih stvari enostavno ne razumem, pa čeprav sem že kar nekaj let v košarki na neki ravni, z nekimi drugimi moštvi in v nekih drugih ligah. Težko se nam je prilagajati, bi bilo pa dobro, če bi se tudi druga stran bolj prilagodila. Vem, da smo se v prvem polčasu slabo obnašali, za kar se opravičujem, a smo od samega začetka bili stisnjeni v kot in nismo znali najti odgovor.«

Helios Suns in Krka po turnirju v Sarajevu vodilni ekipi lige Aba 2

Košarkarji Helios Suns so vpisali peto zmago v ligi Aba 2 in so tako kot Krka neporaženi v regionalnem tekmovanju. Domžalčani so v derbiju kroga Borcu iz Banjaluke zadali prvi poraz v sezoni z 91:85 (26:23, 43:48, 63:67).

Naslednji turnir lige Aba 2 bo decembra znova v Zlatiboru v Srbiji. Tam bodo vse ekipe odigrale po dve srečanji.

STA; M. K.

