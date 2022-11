Krkašice brez možnosti proti Krimu

27.11.2022 | 10:00

Foto: FB ŽRK Krka

Stopiče - Sobota je v 1. ženski rokometni ligi prinesla prve tri tekme 5. kroga modre skupine. Krka je na svojem igrišču gostila Krim Mercator.



ŽRK KRKA NOVO MESTO : RK KRIM MERCATOR 19:44 (7:20)

Vrček 6, Kolobarić (1) in Vostić po 4; Ljepoja 9, Varagić, Dmitrieva (1), Rosiak in Kovarova po 5.

STATISTIKA

Krimovke gostiteljicam niso dale možnosti za presenečenje. S petimi zaporednimi zadetki so v 17. minuti povedle z 10:2, v preostanku tekme pa svoje delo le še suvereno nadaljevale.

Pri Krki je Alja Vrček dosegla šest zadetkov, po dva manj sta dodali Lara Kolobarić in Tamara Vostić. Pri aktualnih slovenskih prvakinjah, za katere je bila to druga tekma 1. ženske rokometne lige v 48 urah - v četrtek so izbranke Dragana Adžića odpravile Velenjčanke -, je slovenska reprezentantka Nataša Ljepoja zadela devetkrat.

IZJAVI PO TEKMI:

Lara Kolobarić, rokometašica ŽRK Krka Novo mesto:

"Borile smo se po najboljših močeh. V napadu smo naredile dosti napak, kar so izkušene tekmice seveda izkoristile. Držale smo se dogovorov s trenerjem. Našo igro bomo skušale iz tekme v tekmo izboljševati.''

Nina Žabjek, rokometašica RK Krim Mercator:

"Pričakovale smo eno boljših tekem v 1. ženski rokometni ligi, s hitrim tempom igre. To se je v prvem polčasu tudi zgodilo. Na našo srečo je ritem igre v nadaljevanju malo padel. Prikazale smo dobro igro in na koncu zasluženo zmagale."

* Izid, 5. krog:

- modra skupina:

- sobota, 26. november:

Litija - Z'dežele 19:19 (9:7)

Krka - Krim Mercator 19:44 (7:20)

Mlinotest Ajdovščina - Žiher hiše Ptuj-Ormož 31:18 (14:9)

- sreda, 30. november:

19.30 Velenje - Trgo ABC Izola

- lestvica:

1. Krim Mercator 6 6 0 0 233:110 12

2. Mlinotest Ajdovščina 5 5 0 0 165:113 10

3. Krka 5 3 0 2 133:144 6

4. Z'dežele 5 2 1 2 138:122 5

5. Litija 5 1 1 3 119:143 3

6. Žiher hiše Ptuj-Ormož 5 1 0 4 104:150 2

7. Velenje 5 1 0 4 95:157 2

8. Trgo ABC Izola 4 0 0 4 79:127 0

- zelena skupina:

- petek, 25. november:

Ljubljana - Piran 30:24 (17:12)

- sobota, 26. november:

Zvezda Logatec - Vrhnika 26:28 (15:10)

- sreda, 30. november:

19.00 Sava Kranj - Olimpija

- lestvica:

1. Ljubljana 5 5 0 0 165:122 10

2. Piran 4 3 0 1 129:112 6

3. Vrhnika 4 2 0 2 116:141 4

4. Sava Kranj 3 1 0 2 88:88 2

5. Olimpija 4 1 0 3 107:114 2

6. Koper 4 1 0 3 101:110 2

7. Zvezda Logatec 4 1 0 3 95:114 2

STA; M. K.