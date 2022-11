FOTO: 20. Državni kviz gasilske mladine; Šarec: Mladi zagotavljate prihodnost gasilstva

27.11.2022 | 15:00

V dvorani Osnovne šole Trebnje so včeraj pripravili 20. državni kviz gasilske mladine, ki ga je organiziral Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, gostitelj tekmovanja pa je bila Gasilska zveza Trebnje oziroma Gasilska regija Dolenjska.

Na tekmovanju z gasilsko tematiko, ki je obsegalo teoretični in praktični del, je nastopilo 240 tekmovalcev iz 79 ekip, 28 pionirskih, 27 mladinskih in 24 pripravnikov iz trinajstih od skupaj 17 gasilskih regij v okviru Gasilske zveze Slovenije.

V kategoriji pionirji je slavila domača ekipa PGD Občine iz Gasilske zveze Trebnje, drugo mesto je zasedla ekipa Medvedce, tretje pa PGD Ožbolt. Med mladinci je največ točk zbrala ekipa PGD Blagovica, na drugo mesto se je uvrstila ekipa PGD Jarše-Rodica, na tretje pa PGD Zbelovo. Med gasilci pripravniki pa je zmaga pripadla ekipi PGD Vinska Gora, na drugem mestu je bila ekipa PGD Polšnik in na tretjem PGD Jarše-Rodica.

Na zaključni prireditvi so zbrane pozdravili župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek ter minister za obrambo Marjan Šarec, ki je čestital mladim, ki so se odlično odrezali že na regijskih tekmovanjih. Kot je poudaril, je gasilska organizacija najštevilčnejša humanitarna organizacija pri nas, mladi pa zagotavljajo njeno prihodnost. Minister Šarec je izpostavil pomen tekmovanj, saj na njih poleg druženja mladi preverjajo znanje. To pa je tudi za gasilce vse kompleksnejše. Znanje je tisto, ki je pomembno v gasilski organizaciji, tehnike in taktike so se v nekaj letih zelo spremenile. Potrebno se je

čedalje več usposabljati, tudi za rokovanje z najsodobnejšo tehniko, je dejal minister.

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek je povedal, da se na vseh nivojih gasilske organizacije zavedajo pomena mladih, ki jih imajo že preko 40.000. Prepričan je, da bodo mladi gasilci z ustreznim usposabljanjem postali operativni gasilci in nadaljevali tisto osnovno delo, pomagati ljudem v nesreči, ob tem pa ohranjali vrednote gasilstva kot so srčnost, pogum, pripadnost in spoštovanje.

Mladinski svet, ki deluje pri Gasilski zvezi Slovenije, predstavlja najvišjo oblika povezovanja mladinskih komisij in pripravlja programe dela ter navodila in smernice za delo z mladimi v slovenski gasilski organizaciji. Med glavne aktivnosti, ki jih Mladinski svet opravlja, so organiziranje vsakoletnega posveta mentorjev mladine, pripravlja razpise tekmovanj, izvedbo državnega tekmovanja v gasilskem kvizu in državnega tekmovanja iz orientacije ter druge aktivnosti.

Lojze Bojanc

Foto: Luka Oven

