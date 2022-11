Potresni sunek v bližini Dolenjskih Toplic

28.11.2022 | 07:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 19.49 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 60 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Dolenjskih Toplic.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci širše okolice Novega mesta, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1, na izvodu ČARDAK 5;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIPLES.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Proti Čurilam;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 1. TRŠKA GORA;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1. CEROVEC;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH, izvod 1. ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA ŠJ;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE 1992;

- od 11.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA TREBNJE, izvod 3. NASELJE TOMŠIČEVA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE, izvod 1. LEVO OB CESTI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.